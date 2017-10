Mariela Michelena: "La única manera de olvidar y de pasar página es perdonar"

"El rencor es como una cárcel, como un secuestro, y el perdón es el precio que tenemos que pagar para salir de ahí". Así lo aseguró la psicoanalista Mariela Michelena, que ayer presentó en el Club FARO su primera novela, "La vida son los miércoles" (Espasa), una historia que protagonizan tres mujeres y que tiene el perdón como telón de fondo.

Michelena, autora de best seller de no ficción como "Mujeres malqueridas", reconoció que no descubrió que había escrito una novela sobre el perdón hasta que se lo descubrió una lectora. "Cada uno de los personajes se enfrenta con el tema del perdón, tiene que preguntarse en algún momento si perdona o no perdona. Yo creo que en la vida todos nos encontramos en situaciones en donde el perdón es un interrogante, donde no sabemos dónde empieza la dignidad, dónde la conmiseración, hasta dónde se puede perdonar, qué se puede y qué no...", explicó.

Según Michelena, hay distintos tipos de perdones. El primero es perdonar al otro. "Oscar Wilde decía: 'El perdón llega cuando los recuerdos ya no duelen', es decir, hace falta que pase tiempo. Mientras que los recuerdos duelen, es muy difícil perdonar. Por su parte, Borjes decía: 'Yo no hablo de venganza ni de perdones. El olvido es la única venganza y el único perdón'. De nuevo, vemos el recuerdo, el olvido y el perdón reunidos Y es que yo creo que la única manera de poder olvidar es perdonando. El perdón es la puerta por la que, eventualmente, el olvido, pasa", afirmó en el Auditorio Municipal do Areal.

Michelena aseguró que el perdón es liberador y que por eso merece la pena perdonar. "Es la única manera de olvidar y de poder pasar página", sentenció. Lo contrario es, según la ponente, quedarse enganchado a una situación que nos hace daño y que no nos permite avanzar como personas. "Nos quedamos enganchados en el rencor, en la queja y a veces nos encanta ese enganche", detalló la psicoanalista, que añadió que el rencor es hasta adictivo.

Pero, ¿por qué engancha tanto? Según Michelena, porque desde el rencor se mantiene la unión con la otra persona. "Perdonar es dejarle salir de nuestra vida, mientras que si no lo hacemos y lo tenemos continuamente en la cabeza, dándole vueltas a lo que nos dijo, nos hizo, lo que teníamos que haber hecho nosotros... no le dejamos ir y nos sentimos acompañados", manifestó Michelena durante su conferencia, que fue presentada por la periodista viguesa Ana Lago-Bergón.

Y en este círculo vicioso una persona puede instalarse durante años. Incluso durante toda la vida. Por su consulta pasan pacientes que a pesar de llevar separados veinte años de su pareja, aún siguen dándole vueltas a lo que pasó en un pasado.

"En muchas ocasiones, en este campo de batalla que es la queja, el rencor y la venganza, la única persona que asiste es el interesado. De manera que si alguien dispara una bala es el rencoroso y si alguien muere por esa bala también será él o ella. Porque el otro no está", explicó.

La ponente añadió que quien mejor parado sale con un perdón es quien perdona. "Hay una gran diferencia entre la aceptación y el perdón. La primera es algo que hacemos pasivamente, el segundo supone una decisión. Nosotros no somos dueños del dolor ni del olvido, pero sí lo podemos ser del perdón y elegir perdonar a la otra persona. Es lo único que tenemos en nuestra mano y lo que nos permite volver a ser dueños de nosotros mismos", afirmó.

Otro tipo de perdón es el perdonarse a sí mismo que con frecuencia, es el más difícil de los perdones. "Una de las cosas que se repite es lo que llamo el 'tiempo desperdiciativo': si yo hubiera hecho, si yo le hubiera dicho, si él hubiera... Estas ensoñaciones llenas de puntos suspensivos no van a ninguna parte porque lo que no pasó no pasó. Es una tortura", añadió. Sin embargo, la psicoanalista reconoció que esto no es fácil. "Cuando el culpable es el mismo que quien recibe el castigo tiene a su víctima muy a mano y no tiene descanso", explicó.

Para salir de esta rueda, la psicoanalista aboga por ser más benevolentes con uno mismo y aprender a perdonarnos. "Las equivocaciones sirven para aprender y para no repetirlas y para que conozcamos nuestras propias fragilidades y debilidades, y a veces nos aprovechamos de esto para torturarnos con un entusiasmo aterrador y a veces no tenemos descanso", añadió.