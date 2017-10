"Estar dispuesto a pedir perdón también es importante"

Mariela Michelena aseguró que, aunque el perdón es liberador, no todo se puede perdonar. "Yo no creo que todo se pueda perdonar. Hay cosas imperdonables: la pederastia, la violación... no tienen perdón de Dios" aseveró.

Tampoco hay herramientas concretas para alcanzar el perdón. Cada uno tiene que encontrar sus propios recursos. En cualquier caso, el tiempo es un importante aliado. "Cuando alguien ha ofendido o ha hecho daño a otro, perdonarlo requiere un tiempo de sanación porque a veces hay un perdón inmediato que al final no es real porque no se ha olvidado y después vuelve persistentemente", explicó.

El hecho de que la persona que ha hecho daño lo reconozca facilita el proceso de perdón. "La reparación es muy importante. Cuando somos nosotros los que hemos hecho el daño, poder repararlo, pedir perdón o hacer algo que alivie el sufrimiento de la otra persona nos permite perdonarnos a nosotros mismos. De la misma manera, si la otra persona es capaz de reconocer su error y de hacer algo para intentar reparar el daño, efectivamente nos está abriendo la puerta al perdón", afirmó la autora de "La vida son los miércoles".

Según Michelena, todos haremos daño a alguien en algún momento de nuestras vidas, aunque ni siquiera lo sepamos. "En el fondo tenemos miedo de que nos quiten lo poco que tenemos, porque somos egoístas y queremos esto para nosotros y esto también, y le quitamos al de al lado... Inevitablemente nos vamos a hacer daño en la vida, sin querer, y estar dispuesto a pedir perdón también es una cosa muy importante y que la otra persona, la que ha ofendido, también esté dispuesta a reparar ayuda mucho", aseguró la psicoanalista.