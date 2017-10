Dios Salve a la Reina reafirma la inacabable fiebre por Queen en Vigo

Lo de Queen en Vigo da para un estudio sociológico. La mítica banda de Freddie Mercury jamás actuó en la ciudad olívica, y pese a ello -o, quizá, gracias a ello- los espectáculos de bandas de homenaje suelen ser un retundo éxito de público. El último es el que ofrecerá esta noche (21.30) en el Mar de Vigo Dios Salve a la Reina -o God Save The Queen-, que ha conseguido vender todas las entradas para las 1.421 butacas del auditorio. Y eso que los precios de las entradas distan de ser módicos: entre 32 y 42 euros.

No hace mucho, otro "grupo tributo" a Queen actuó en Vigo. Fue Remember Queen, que recaló en el Teatro Afundación el pasado 30 de septiembre.

Y la "sobredosis" de Queen en Vigo seguirá en los próximos meses: el próximo 6 de enero actuará en el Mar de Vigo Queen Tribute Band. Será un homenaje a la Reina en plena festividad de Reyes.Tan solo dos semanas después, otro espectáculo centrado en el famoso cuarteto británico: We Love Queen, cien minutos de adoración a los creadores de "We will rock you" en el Teatro Afundación de Vigo. Y, no se vayan todavía, aún hay más: también en el Teatro Afundación, el 16 de febrero, actuará Doctor Queen.

Las paredes de muchas calles de Vigo continúan cubiertas por carteles de grupos de tributo a Queen. Si Freddie Mercury levantara la cabeza vería que Vigo es la ciudad donde el show siempre debe continuar.