La estela de la aviación gallega pervive en el Arquivo do Reino de Galicia

Restauradora do Arquivo do Reino de Galicia. // Pardellas

Restauradora do Arquivo do Reino de Galicia. // Pardellas

A la edad de 13 años, el joven ferrolano Francisco Iglesias Brage decidió cuál sería su destino al ver la destreza en el cielo del francés Poumet y del gallego José Piñeiro durante una exhibición. Francisco, con los años, acabaría siendo uno de los pioneros gallegos de la aviación: en 1929, cruzaría el Atlántico sin escala durante 44 horas seguidas de vuelo desde Sevilla a Brasil, quedándose solo a 638 kilómetros de batir la marca mundial de distancia. Pocos años después, a pesar de su relación con ciertos intelectuales de la izquierda, se enrolaría en el bando nacional al sorprenderle el golpe de estado de Franco en Galicia. Su vida, su legado y sus misiones pueden conocerse al detalle gracias a la documentación personal que salvaguarda el Arquivo do Reino de Galicia. Sobre la documentación de esta institución hablará hoy en la Fundación Penzol Gabriel Quiroga Barro, en la "Xornada sobre Arquivos privados de familias e persoas" que se inaugura hoy a las 9.30 horas.

"A vida de Iglesias Brage -propietario hasta su muerte del Pazo de A Toxeiriña en Moraña- foi intensa e interesante", señalaba ayer Gabriel Quiroga, jefe de sección del Arquivo do Reino de Galicia, dependiente de la Xunta y asentado en A Coruña.Creado a finales del siglo XVIII, su documentación ocupa 23 kilómetros lineales de estanterías, donde se incluyen también pergaminos.

Allí, disponen de documentos personales de Iglesias Brage "como correspondencia, follas de servizo, currículo, honores e distincións, estado de saúde, así como estudos que desenvolveu. Era un home que o gardaba todo. Tamén prepararou co patrocinio da República española nos anos 30 unha expedición científica ó Amazonas que ó final non se chegou a celebrar. Tamén foi nomeado pola Sociedade de Nacións (anterior ONU) para unha comisión internacional para establece-los límites de Bolivia, Perú, Colombia e Ecuador, a chamada Comisión de Leticia", explicó Quiroga.

Además del legado de Iglesias Brage, el Arquivo do Reino de Galicia dispone de documentación de otras colecciones familiares e individuales. "Cada vez os propietarios son máis conscientes de que a mellor forma de conserva-los documentos é depositalos nun arquivo público que garanta, ó longo do tempo, a súa permanencia, conservación, tratamento e acceso da sociedade. Ás veces, ás familias cóstalles desfacerse dos documentos dos seus antergos", añade Gabriel Quiroga quien aclara que "depositalo nun arquivo público non significa romper con eses lazos e poden te-la satisfacción de ver que teñen unha utilidade", señala.

La falta del legado campesino

Quienes piensen que, a los archivos públicos, solo les importan los documentos de familias de origen noble o con reconocimiento social o cultural, Quiroga les aclara que están equivocados y que las familias campesinas tienen la misma importancia "histórica" que las nobles: "Interésanos toda a sociedade. Cal é o problema? Normalmente, as familias humildes non conservaban os documentos porque non tiñan moitas propiedades".

Si se desea depositar documentos en un archivo público, primero, se examinarán para saber si tienen interés histórico; después, se formalizaría la entrega mediante una acta de recepción provisional. "No caso da Xunta de Galicia, hai unha comisión de avaliación de bens culturais que aproba esa doazón ou depósito. Despois, hai unha resolución da Consellería establecendo que os documentos quedan depositados. É un trámite sinxelo e rápido", aclara.

En el caso de la Fundación Penzol en Vigo, el archivo ocupa unos 150 metros de estantería donde se encuentra documentación familiar como la del Marquesado de Vilagarcía o la familia Arias-Teixeiro. Se trata de un legado importante porque "colle bastantes xeracións dende o século XVII ata o XIX. É unha familia con protagonismo especial no Val Miñor, con presenza no Carlismo, na Guerra de Independencia nesta zona e porque algúns personaxes como un químico desa familia, profesor na Universidade de Santiago que destacou moito", explica Francisco Domínguez, director de la Penzol. Este archivo también contiene documentación personal de galleguistas como Castelao, Otero Pedrayo, Ramón Piñeiro, Ramón Villar Ponte, Álvarez Blázquez o Kruckenberg.