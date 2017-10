Lorenzo Silva: "La visión completa de lo que fue ETA solo la ha tenido la Guardia Civil"

El Teatro Colón de Santiago acogió ayer la presentación del libro "Sangre, sudor y paz", que recoge el nacimiento, evolución y final de ETA y la lucha contra la banda desde la perspectiva de la Guardia Civil, la principal víctima de los terroristas, con 215 de los 800 asesinados. Lorenzo Silva es coautor de una "obra coral" junto al guardia civil Manuel Sánchez, el periodista Gonzalo Araluce y "cientos de testimonios, atestados, informes y fotografías, un material inédito que no pudo salir antes por razones evidentes" recopilados durante casi cinco años.

- "Sangre, sudor y paz" no es el primer libro sobre ETA, ¿qué le diferencia de los demás?

-Nuestro relato es el único que aborda la historia en su integridad, que aporta el punto de vista no solo de quienes fueron las primeras víctimas sino también quienes mejor llegaron a conocer a la organización y hemos podido contarla en ese libro a partir de ese conocimiento acumulado durante medio siglo. A partir de eso, quisimos hacer un libro que pudiese llegar al lector general, interesado en la historia y la realidad de su país y por leer una buena y en muchos momentos impactante historia. La había que contar con delicadeza porque tiene mucha fuerza, dolor y sufrimiento detrás.

- Señalan ya en el preámbulo que no es una historia imparcial.

-Intentamos no arremeter contra nadie pero no somos neutrales porque no lo es el material de partida que es el testimonio de la gente que más sufrió por culpa de ETA y que más se cuajó en aniquilarla. Intentamos ser honestos y ofrecer un relato completo y sin maquillajes. A partir de ahí siempre habrá quien prefiera una visión más piadosa pero nosotros hablamos de hechos y éstos son los que son.

- Hace apenas un año que se publicó "Patria", la premiada novela de Aramburu. ¿Son comparables?

-Este libro lleva años de preparación y no pudo salir hasta que ETA estuvo realmente derrotada. Por lo tanto, dependía más de lo sensible de la información que de la dinámica que está propiciando toda una literatura sobre este fenómeno. Dicho esto, "Patria" es una obra de ficción que parte de una realidad y este libro tiene cero gramos de ficción, hemos intentado hacer un relato lo más firedigno posible.

- ¿Confían en que sirva como referencia para explicar ETA a las futuras generaciones?

-Queremos que sea un material valioso para todo el mundo, no solo para los guardias civiles y sus familias. Es un relato riguroso y confiamos que sirva como punto de partida para conocer mejor esta historia sin prejuicios. Cualquier otro libro que se haya hecho sobre ETA ,incluso los contados por etarras son como contar lo que pasa en una calle mirando por la mirilla pero lo nuestro es como si contásemos la historia desde un helicóptero que sobrevuela esa calle. La visión completa de ETA solo la ha tenido la Guardia Civil.

- ¿Creen que es el fin real y definitivo de ETA?

-Sin ninguna duda. Alguien siempre puede invocar unas siglas, pero la ETA que fue capaz de poner en jaque a la democracia española, que desafió al Estado, que acogotó a millones de personas y que se enseñoreó de la sociedad vasca, esa ETA está aniquilada, reducida a la nada.