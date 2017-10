Racismo mutante

¿Cómo es posible encajar en un mundo que no te acepta y que te persigue por lo que eres? De entre todos los personajes que existen en el universo superheroico de Marvel, hay un grupo que no solo ha tenido que luchar con poderosos villanos, sino también contra la sociedad entera, solo por el hecho de poder ser aceptados: los mutantes, una raza de humanos evolucionados a la que pertenecen los "X-Men". Su condición les convierte en diferentes al resto, lo que genera un fuerte sentimiento de racismo y rechazo. Bajo esta premisa tan habitual en los cómics y en las películas de la "Patrulla X" nace "The Gifted", la nueva serie de Marvel que ayer estrenó la cadena FOX en España.

Esta ficción presenta una sociedad en la que los mutantes deben permanecer ocultos y no mostrar sus poderes en público, dado que cualquier manifestación de sus habilidades será castigada con la cárcel o un destino peor. En ese contexto se sitúan los Strucker. El hijo menor, un joven inadaptado que sufre acoso en el instituto, descubre que tiene un inmenso poder guardado en su interior. A esa revelación se suma la confesión de su hermana, mutante también, quien lleva años escondiendo su secreto. Paralelamente se presenta a un grupo de jóvenes de la misma condición que viven en la clandestinidad y ayudan a escapar y dar una nueva a vida a otros que son como ellos.

"The Gifted" se sitúa en la misma realidad que los "X-Men", en un futuro en el que el conocido equipo de héroes ha dejado de estar en activo. El mayor enemigo de los protagonistas son los Servicios Centinela, una oficina del gobierno encargada de cazar mutantes. Esta organización lleva el mismo nombre que aquellos robots gigantes del cómic que atormentaban a Lobezno, Cíclope y compañía.

El reparto está compuesto por un grupo de actores jóvenes y desconocidos a excepción de Stephen Moyer, quien da vida al padre de la familia Strucker y que saltó a la fama por su papel de Bill Compton en "True Blood". No hay que dejarse engañar por el aspecto juvenil de la ficción. Si bien es cierto que está orientada a un público joven, la trama se aleja de la clásica serie de caras bonitas y argumento vacío para presentar una trama más profunda que intenta ahondar en el sentimiento racista y la división de clases. A los mutantes se les marca para tenerlos controlados, se les niega un trabajo digno por su condición, se les convierte en parias objeto de burla y rechazo por parte del "homo sapiens". El guión trata de reflexionar sobre esa conducta social de una forma poco cuidada, pero efectiva. La gran duda es si aparecerán o no los "X-Men". Ese sí podría ser un gran regalo de "The Gifted".