El villano del cómic que recaló en la idílica Galicia

La tira "On The Costa Da Morte" del número 116 del cómic Daredevil, creada por el célebre dibujante David Aja y que hace alusión a dicho paraje gallego, será vista hasta enero por miles de personas. Una exposición recién estrenada en el Museo Patio Herreriano de Arte Contemporáneo Español de Valladolid muestra las "joyas" del pucelano que posee cinco premios Eisner -el galardón norteamericano más importante del noveno arte-.

En dicha aventura Wilson Fisk, uno de los villanos de la serie, se ha retirado de la vida criminal y se ha trasladado desde Nueva York con su mujer Vanessa y sus hijos al lugar idílico donde rehace su vida. Dicho lugar no es otro que la Costa da Morte en Galicia, según reconoce el comisario de la muestra, Asier Mensuro. Indica, además, que el guión de la historia gráfica es de Ed Brubaker,el dibujo de David Aja y la tint,a de Stefano Gaudiano, para Marvel Comics.

A los 15 años David Aja (Valladolid, 1977) ya dibujaba a "Ojo de Halcón" (Hawkeye), el personaje gracias al que consiguió cuatro Premios Eisner, de los cinco que tiene (el quinto fue en 2016 por las portadas de "La Bruja Escarlata). Ese dibujo es uno de los tesoros de la exposición "David Aja: Primera retrospectiva. Cómic e ilustración".

El comisario de la muestra, destaca la muestra reúne un total de 348 piezas. "Desde ese dibujo de Hawkeye que realiza cuando es un adolescente y sueña con ganarse la vida como dibujante de cómics, hasta "The Seeds", su última obra que no llegará a las librerías hasta 2018; y dado que nos encontramos ante un autor que no vende sus originales, esta retrospectiva se convierte en una oportunidad única para contemplar las obras más significativas".

El dibujante español logró triunfar en el siempre difícil mercado del cómic norteamericano. Se trata de una industria muy popular y competitiva pero Aja conoce esos códigos a la perfección y parte de su producción desmonta dichos códigos para reinterpretarlos y reinventarlos a su manera.