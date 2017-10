Ester López: "El diagnóstico llega muy tarde y mientras el niño sufre mucho"

Ester López es médico de familia y madre de dos niños con dislexia. Al mayor no se le diagnosticó hasta los 9 años y después de que repitiera curso. Al pequeño se le detectó antes y, aunque, como a su hermano, le cuesta estudiar más que a sus compañeros, no tiene mayores dificultades para pasar de curso que cualquiera de ellos. El ejemplo de estos dos hermanos ilustra muy bien lo que supone detectar esta dificultad de aprendizaje de forma precoz y se adapte la metodología para que el niño pueda seguir el ritmo de la clase.

- ¿Cómo se dio cuenta de que sus hijos tenían dislexia?

-En el caso del mayor, tarde, con nueve años. Yo sabía que algo pasaba porque le costaba mucho estudiar. Lo dije en el colegio, pero me dijeron que no estaba maduro y que era mejor que repitiese. Y repitió y la cosa no mejoró. Entonces, lo llevé a un centro externo y le diagnosticaron dislexia. Al pequeño se le detectó antes. La dislexia se diagnostica tarde y mientras los niños sufren mucho porque no entienden por qué sus compañeros entienden las cosas a la primera y ellos no. Y porque hay burlas de los compañeros porque les cuesta leer. La dislexia no es un problema de salud, pero sí puede provocar problemas de salud: depresión, ansiedad, baja autoestima... No hay niños que no sirvan para estudiar. Si un niño que cognitivamente está bien y que cuenta con el apoyo familiar adecuado para estudiar no aprueba, algo pasa. Nosotros recomendamos que si detecta que el niño tiene alguna dificultad al estudiar, que pida un diagnóstico.

- La dislexia no es una enfermedad, no tiene cura. ¿Cómo debe abordarse?

-La dislexia va a acompañar a la persona toda su vida. Es muy injusto que un niño con dislexia no apruebe un examen aunque tengan el conocimiento suficiente, solo porque necesita más tiempo para hacer la prueba debido a su dificultad lectora. Por eso, desde la plataforma a la que pertenece Agadis estamos trabajando para que la nueva ley de educación incluya la dislexia dentro de las necesidades especiales para que se les adapten las clases porque los profesores también están muy perdidos. Y los padres necesitan también apoyo. A los niños con dislexia se les etiqueta muchas veces de vagos, cuando lo que necesitan es clases y exámenes adaptados a su dificultad, y un apoyo fuera del colegio. Sin embargo este no está contemplado dentro de las becas de refuerzo educativo del Ministerio de Educación, con lo que las familias tienen que pagarlo de su bolsillo. Y no todas pueden permitírselo.