Con la mirada puesta en el Ártico

Tras este primer largometraje documental, Álvaro F. Pulpeiro está inmerso en un nuevo proyecto, que le llevará hasta el archipiélago Ártico. "Estoy desarrollando un proyecto bastante complejo en el Canadá Ártico, para el que llevo documentándome un año", explica. El director espera poder realizar el primer viaje el próximo año para entrar en contacto directo con el entorno.

Pulpeiro cursa estudios en la Architectural Association School of Architecture de Londres, donde colabora en proyectos como "The Library is On Fire" junto a Dominique Gonzalez-Foerster y Charles Arsene-Henry para la Fundación LUMA en Arlés, y 89+, multiplataforma de jóvenes artistas auspiciada por Hans Ulrich Obrist para el DLD de Munich. En 2014 produce y dirige en Texas "Sol mihi semper lucet" (2015), un corto que explora el territorio texano a la luz de la aurora y el crepúsculo. Se estrenó en 2015 en Play-Doc y se proyectóen en festivales como los de Porto, Curtocircuito y Alcances.