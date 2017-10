Andrea Pousa: "Para conectar con el público tengo que conectar conmigo"

Tras quince años en el mundo de la música, Andrea Pousa lanza su primer disco como solista, "Respirar" (Queiman & Pousa), un canto a la madre naturaleza en el que la artista tomiñesa ha contado con el compositor Nani García en la producción musical. Se trata de doce temas -once originales y una versión de "Negra sombra"- en los que la voz de "Keltia, el musical" alterna gallego, castellano y portugués. Pousa estrenará este trabajo el próximo 26, a las 21.00 horas, en el Teatro Afundación de Vigo. "No concebía otra ciudad para presentar este disco que Vigo, mi segunda casa", reconoce Pousa. El primer videoclip , "Cartas ao lonxe", dirigido por el vigués Fabián Figueroa, fue estrenado ayer.

-¿Cómo surge este proyecto?

-Después de 15 años en la música y de pasar por diferentes etapas, creí que había llegado el momento de relanzar mi carrera en solitario. Digamos que necesitaba otra etapa en mi vida. Las canciones, que son todas inéditas menos "Cando penso que te fuches", que es una versión de "Negra sombra", están arregladas por Nani García, aunque trabajamos con otros músicos, como Sergio Gramary, Rodrigo Romaní, Luis Lechuga, y muchas de las letras son de María Inés Cuadrado. Nuestro punto de partida fue "Negra sombra" porque entendimos que al no haber trabajado antes juntos era mejor comenzar con un tema que conociéramos los dos. Fue un trabajo mano a mano de un año.

-¿Cómo definiría "Respirar"?

-Es un disco que pretende concienciar al ser humano de la necesidad de cuidar del medio ambiente. El tema que le da título es un diálogo con la tierra en el que sufro por ella y quiero parar ese sufrimiento, quiero hacer algo por ella. Por desgracia, es un tema que está de actualidad en estos momentos debido a los incendios. Por otro lado, respirar es algo imprescindible. Cuando necesitas tiempo para ti, dices que necesitas respirar. Respirar lo es todo.

-El álbum navega entre distintos estilos que mezclan lirismo, tradición y vanguardia. No sé si le gustan las etiquetas, pero ¿dónde lo enmarcaría?

-Mucha gente me pregunta qué estilo tengo. Ya habrá tiempo para que me etiqueten. Este disco es muy mío. Incluso el tema que lo cierra, "N'alén", es mío. Para conectar con el público necesito primero conectar conmigo misma y en el disco me faltaba como un "alalá" que me relajara a mí y que me permitiera esa conexión con el público. Esta es mi pincelada en el disco.

- ¿A qué le canta?

-Le canto al amor, pero también tengo temas comprometidos. Hablo de la igualdad, de no ser menos que tu pareja; en "Voces que tiran muros", por ejemplo, hablo de derribar las barreras y en por qué nos empeñamos en levantar muros que nos separan. Siempre bebemos de distintos estilos. Yo soy rayana, de Tomiño, y tengo orígenes en Portugal y ese drama lo tengo ahí. Unos temas son más clásicos, otros más sinfónicos, otros tiran un poco más pop, pero todos con una armonía y una esencia que soy yo. Lo que le da la esencia al disco, aparte de la parte musical, es el timbre vocal. Todo tiene una consistencia y un color. Y este ha sido el gran trabajo de Nani.

-¿Y cómo es trabajar con Nani García?

-Es muy profesional y muy perfeccionista. Mucho. Es un aprendizaje trabajar con él porque es muy exigente, siempre quiere que saques lo mejor de ti; no le vale cualquier cosa. Yo estoy orgullosa de haber trabajado con él y de que él sea el productor de mi primer disco porque siempre te da una calidad y una seguridad a la hora de presentarlo. Y sé que él también está satisfecho con el disco. Estoy muy agradecida de que un profesional con su bagaje apostase por este proyecto. Mucha gente me dice que tengo mucha suerte, pero no es cuestión de suerte, sino de estar al pie del cañón. Tienes que amar mucho este trabajo porque hay que ser perseverante en todo momento.