Un nuevo libro-disco recoge una selección del patrimonio inmaterial gallego

El Museo do Pobo Galego acogió ayer la presentación del libro-cd "Dispostas para cantare". Este trabajo es una selección de temas seleccionados del Arquivo do Patrimonio Oral da Identidade -APOI- del Museo do Pobo Galego.

El proyecto nació en el año 2007 cuando el dúo de cantautores originarios de la comarca lucense de A Terra Cha, Baldomero Iglesias -Mero- y Xosé Luis Rivas -Mini-, acordaron con el Museo do Pobo Galego la cesión de sus archivos personales y la puesta en marcha de la digitalización, estudio y difusión de su selección de cantos, bailes, leyendas y refranes que forman parte del patrimonio oral de Galicia. El fondo de archivos creció poco a poco con las aportaciones de Xesús Mato y Juan Parga, de Rosa García-Orellán y Marcial Gondar, y la colección de la Asociación de Gaiteiros Galegos, entre otros.

El APOI cuenta con más de un millar de casetes, videocasetes y otros formatos, y en su base de datos ya están publicados más de 400 registros que están a disposición de la ciudadanía a través de la página web http://apoi.museodopobo.gal/.

Ahora sale a la luz "Dispostas para cantare", nombre del libro-cd patrocinado por las Bodegas Martín Códax en el que se recogen 24 temas variados en cuanto al género y a la procedencia. Al acto asistieron el secretario general de Cultura de la Xunta, Anxo Lorenzo; Concha Losada, coordinadora del APOI; Xosé Manuel González Reboredo, presidente de la Junta Rectora del Museo, y José Martínez Chantada, presidente del Consejo de Administración de Bodegas Martín Códax.