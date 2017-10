El Vaticano lanza un espectáculo que revive la creación de los frescos del Juicio Final en la Capilla Sixtina

El Vaticano anunció ayer el lanzamiento de un espectáculo multimedia en el que el espectador podrá revivir la creación de los frescos con los que Miguel Ángel decoró la imponente Capilla Sixtina, así como adentrarse en sus secretos y maravillas. El espectáculo se titulará "Giudizio Universale. Michelangelo and the secrets of the Sistine Chapel" y se estrenará el 15 de marzo de 2018 en el Auditorio Conciliazione de la capital italiana. Se trata del "primer ejemplo de un formato innovador" que conjuga el espectáculo y la narración en vivo con efectos especiales y "sofisticados instrumentos tecnológicos" y elementos multimedia. El músico británico Sting ha sido el encargado de componer la banda sonora original.