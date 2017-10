El fenómeno literario Chris Pueyo culmina gira en Vigo

El público llenó la Casa do Libro para oír a Pueyo (1i). // Cristina Graña

A Chris Pueyo le gusta La ridícula idea de no volver a verte de Rosa Montero. Y miles de jóvenes de España y Latinoamérica decantan con paladeo cariñoso las obras El chico de las estrellas y Aquí dentro siempre llueve de este chico madrileño que un día desnudó en letras su vida como hijo incomprendido y sus dudas con su identidad sexual. Ayer, en Vigo, en la Casa del Libro, cerraba la gira de presentación de su segunda obra, un poemario donde llueve filosofía vital.

"Siempre me ha gustado la poesía. He sido, sobre todo, fan de autores y gente como Sabina, Zahara, Leiva que escriben sus propias canciones. Como no puedo cantar pero sí hago libros, decidí hacer algo así pero sin dar el cante", señalaba ayer a FARO. Sobre la clave de su éxito, apuntó: "Hacer lo que te dé la gana te da una libertad y autenticidad con la gente que, al final, queda grabado. Es cierto que la poesía es un género minoritario, pero hay que respetarlo".