Nuria Roca y la relación abierta que mantiene con su marido

Una relación abierta, en la que la fidelidad "no es algo fundamental". La presentadora Nuria Roca y su marido Juan del Val acudieron este jueves a El Hormiguero para hablar sobre su nuevo proyecto, la novela "Parece mentira" basada en sus vivencias como pareja y durante el programa hablaron de la flexible relación que mantienen.

Pablo Motos les preguntó cuánto de realidad tiene el libro. "Está basada en muchas cosas vividas", contestó Nuria Roca. Aunque está íntegramente escrito por Juan del Val, Roca ha resultado imprescindible a la hora de plasmarlo en papel. "El 100% de la novela es real", aseguró el autor. Además, reconoció que al igual que el personaje de su novela, también estuvo ingresado en un centro psiquiátrico, donde le ayudaron a "resolver sus problemas y descubrirse a sí mismo".

"Sois una pareja abierta", afirmó Motos, a lo que Nuria y Juan contestaron con un rotundo: "Sí". Aunque no quisieron entrar en más detalles, la presentadora aseguró "saber perfectamente la persona que tengo al lado". "Otra cosa es que no quiera estar conmigo. Eso sí que no lo perdonaría nunca. Ahora bien, yo creo que las parejas crecen, evolucionan, maduran y nosotros llevamos muchos años juntos", indicaron.

Las palabras de Nuria Roca y su marido abordan una realidad que a muchos puede sorprender. Pero, en todo caso, esta no es la primera pareja de famosos que ha hablado del tema. A continuación se pueden encontrar algunos otros ejemplos:



Manuela Carmena y su marido

La alcaldesa de Madrid, en una entrevista con Maruja Torres, indicó que prefiere vivir el amor sin ataduras, sin pactos exclusivos. Eso sí, siempre que las dos partes estén de acuerdo, claro.



Will Smith y Jada Pinkett Smith

"¿Crees que amar a alguien equivale a poseerle?". Así de clara se muestra Jada Pinkett Smith cuando le preguntan por su matrimonio. Claro, ante tal evidencia, los rumores sobre la falta de exclusividad con su marido Will Smith corrieron como la pólvora. Quizás ha sido esto lo que les convierte en una de las parejas más consolidadas de Hollywood.

Megan Fox y Brian Austin Green

Los actores optaron por no ser una pareja exclusiva y ver qué tal les funcionaba. Pero en este caso no fue demasiado biien. Tuvieron sus más y sus menos y, al final, terminaron divorciándose.



Demi Moore y Ashton Kutcher

Otro caso en el modelo abierto no fue sinónimo de éxito. Durante la relación, el actor tuvo su pinitos con otras personas. Pero parece que al final, tanto insistir, terminaron rompiendo.



Mo'nique y Sidney Hicks

Con su Oscar debajo del brazo, la actriz no ha tenido reparos en contar públicamente sus asuntos más íntimos. Ha comentado sin tapujos la relación abierta que mantiene con su pareja. Considera que es el secreto de la duración de sus relaciones.

Bo Derek y John Corbett

Mantiene una relación desde hace ya muchos años con John Corbett y el secreto radicaría en su éxito es la falta de exclusividad.