Selmark y la UVigo arropan a las mujeres con cáncer de mama

Con motivo del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, la firma española de lencería Selmark, en colaboración con el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC), ha presentado Selmark Care, una nueva línea de productos de corsetería destinada a aquellas mujeres en procesos de recuperación tras un cáncer de mama.



Selmark Care nace de la necesidad de una paciente de cáncer de mama que trasladó a la firma las carencias que existían en ropa interior cuando se enfrentó a la enfermedad. "Fue mi prima la que me trasladó la falta de prendas específicas en este tipo de recuperaciones. Ella se realizó una mastectomía, fue intervenida en varias ocasiones, y no encontraba productos adecuados ni sujetadores que le permitieran naturalizar el proceso y que no le recordaran permanentemente las secuelas de la enfermedad", explica Diego Piñeiro, responsable de Ingeniería de Selmark.

De esta forma, en 2014 comienza un intenso trabajo de investigación con un proyecto de I+D+i en el que se detectan las necesidades y se desarrollan las capacidades tecnológicas, trabajando en la morfología del pecho de la paciente. "Hemos trabajado con SAYFIT, partner con el que hemos desarrollado un protocolo de investigación con el Hospital General de Igualada. Asociaciones como ADICAM y centros de salud nos han aportado su conocimiento y experiencia en la concepción de cada uno de los productos, y hemos colaborado con el grupo de investigación CIMA (Universidad de Vigo) y el Hospital Nuestra Señora de Fátima del Grupo Vithas, en Vigo", explica Piñeiro.



Para Rafael Pérez, director de Selmark, este proyecto aúna la experiencia de más de 40 años de Selmark como fabricantes de ropa íntima y la de los especialistas médicos: "Desde su fundación en 1975, Selmark ha estado al lado de las mujeres para hacerlas sentir guapas interiormente. Ahora además, hemos sentido la responsabilidad de llevar a cabo esta iniciativa para ayudarlas física y anímicamente en los momentos que más lo necesitan".

Salud y estética

Todos los productos se han elaborado con ausencia de elementos rígidos para evitar marcas o rozaduras y con productos libres de sustancias nocivas para la salud. "Además de corsetería para mujeres mastectomizadas, la colección incluye sujetadores para tratamientos de radioterapia, de lactancia, y vendajes postoperatorios, y al ser hipoalérgenicos, se pueden colocar sobre los apósitos", explica el responsable de Ingeniería de Selmark.



Pero Selmark Care no solo ayuda a las mujeres en su recuperación, sino que ha sido ideada para aportar un valor estético. "La línea Care incluye tonos más vivos, como el azul y el berenjena, y responde a una demanda mayoritaria entre las mujeres para encontrar otros colores que no sean el blanco, el negro y el beis", explica el director de Selmark.

Aumentar la autoestima

Miguel Rojas, psicoóncologo de GEPAC, explica la importancia de este tipo de productos en el proceso de recuperación tras una mastectomía: "Cuando una persona es diagnosticada de cáncer de mama aparecen muchas emociones como tristeza, ira, envidia, miedo, ansiedad, depresión o dificultad en las habilidades sociales, por lo que estos productos son fundamentales para que se puedan sentir cómodas sin perder su esencia femenina".

Por su parte, Begoña Barragán, presidenta de GEPAC, subrayó la necesidad de apoyar este tipo de iniciativas para mejorar la calidad de vida de las mujeres afectadas con cáncer de mama: "GEPAC siempre está dispuesto a difundir aquellos proyectos que influyan de manera positiva tanto en la calidad de vida de los pacientes como en la de sus familiares. Vemos necesario visibilizar un producto hasta ahora de difícil disposición para pacientes con cáncer de mama. Este tipo de lencería permite dar soporte a la calidad de vida de estas pacientes".



Tras la presentación de Selmark Care, la firma de lencería Selmark y GEPAC firmaron un convenio de colaboración para el desarrollo de actividades conjuntas destinadas a concienciar sobre el cáncer de mama y la mejora en la calidad de vida de las pacientes.



Selmark

Empresa 100% española, Selmark inicia su actividad en 1975 cuando su fundador y propietario Amador Pérez ve en la corsetería de la época un sector necesitado de diseño. Desde entonces, tres generaciones de mujeres han confiado en esta firma que opera en Vigo para más de cuarenta países de todo el mundo. Sus colecciones vienen avaladas por un patronaje exquisito, materiales de primera calidad así como por la diversidad en los diseños.

Siempre pendiente de la evolución del mundo de la moda y de las necesidades de cada mujer, la firma gallega muestra su implicación y responsabilidad con la sociedad en el desarrollo de su último proyecto: la línea Selmark Care.