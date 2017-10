Los Secretos levantan el Mar de Vigo

Intimistas y cercanos, clásicos y siempre renovados. Los Secretos nunca defraudan.Temas como "Calle del olvido, "Ojos de gata", "Y no amanece" y "Pero a tu lado" y "Bulevar", que ya forman parte de la historia de la música pop española, hicieron del público que llenó el Auditorio Mar de Vigo una única voz y lo puso en pie, batiendo palmas y coreando muchos de sus temas. Y es que los asistentes al concierto acústico que la banda ofreció en la ciudad demostraron que hay letras que nunca se olvidan y acompañaron a Álvaro Urquijo durante los grandes clásicos.

Pero el público también "cogió prestadas" e hizo suyas canciones del nuevo disco de la banda madrileña, "Algo prestado", un álbum de versiones con el que rinden tributo a sus referencias musicales. "Ponte en la fila", versión de "Get In Line" de Ron Sexsmith; y "Échame a mí la culpa", de José Ángel Espinoza Aragón "Ferrusquilla, también hicieron vibrar al público vigués, entre los que se encontraban miembros de varias generaciones. Y es que muchos de los que siguen al grupo, ahora convertido en quinteto -Álvaro Urquijo, Ramón Arroyo, Jesús Redondo, Santi Fernández y Juanjo Ramos-, han pasado el testigo a sus hijos. Para sus seguidores de siempre y para los nuevos, los Secretos dejaron algunas de las perlas de su discografía, como "Ojos de perdida" , "Otra tarde", "Déjame" y "Vidrio" para los bises.

Otros temas que pudieron escucharse fueron "María", interpretado a la guitarra por Urquijo también en el primero de los bises, "Quiero beber", "Adiós tristeza", "Cambio de planes", "No digas que no", "Adiós tristeza" y "Te he echado de menos". El público también los había echado de menos. Y se lo dijeron con sus aplausos.

En fin, un concierto genial -como siempre que Los Secretos están sobre el escenario- y repleto de emociones para un público entregado a canciones que ya son eternas.