La movida de Vigo se viste de gala

Los sesenta años de la Coral Casablanca han servido para confirmar que la 'movida' musical de Vigo ya tiene categoría de clásico. Y los hits de la ciudad en los ochenta cuentan desde anoche con una nueva versión mítica. El cumpleaños de la formación coral ha marcado un hito: como el "Nothing else matters" de Metallica con la Orquesta Sinfónica de San Francisco, o "Copenhague" de "Vetusta morla" con la de Murcia, tras el terremoto de Lorca.

Algunos de los protagonistas de la movida viguesa compartieron el escenario del teatro García Barbón con la "mejor coral de todos los tiempos", en palabras del alcalde de Vigo, Abel Caballero, para interpretar "Fai un sol de carallo", "Aquí no hay playa" y una versión sinfónica de "Bailaré sobre tu tumba", temas míticos de los 80.

Antón Reixa (Os Resentidos), que terminó besando las tablas del escenario; Bernardo Vázquez (The Refrescos) que dedicó su actuación a su padre recientemente fallecido, Lalo Vázquez Gil -cronista oficial de Vigo- y Miguel Costas (Siniestro Total); sonaron con la coral y la sinfónica y el telón de fondo del 60 aniversario de la formación. Teo Cardalda y María Monsonís, con una canción de Cómplices, arrancaron esa parte.

Tras levantarse el telón, destacó la impresionante puesta en escena, con unas 200 personas bajo la batuta del director, Óscar Villar. Hubo chascarrillos cruzados y críticos contra la SGAE, menciones a invitados entre el público como la concejal de Cultura de Gijón y el recuerdo a tres miembros de la coral recientemente fallecidos. Sonó el cumpleaños hasta en tres ocasiones, pero no solo por la formación coral, si no por diferentes artistas. Esa tampoco sería la única sorpresa hubo más reencuentros como el de una pianista, y una de las voces en los años de fundación de la coral Casablanca, 'Pochola' -ayer entre el público- que regaló a la Fundación una fotografía del primer concierto en el cine Fraga. También el presidente de la institución, Nacho Pérez, entregó la medalla de la Coral al alcalde de Vigo.

El concierto arrancó con un bloque de música tradicional gallega, encarnada en Wenceslao Cabezas 'Polo', que comenzó el concierto con "Ribeirana" pero fue sorprendido con el "cumpleaños feliz. Actuó con el grupo Airiños do Parque de Castrelos. Sus gaitas, pandereta y percusión, fueron íntimamente interpretadas por las voces de la Coral, aunque se escuchó algún aturuxo de gaiteiro. Luego llegó Rosalía, con "Campañas de Bastabales" y una impresionante "Negra sombra", magistralmente interpretada por la orquesta, con sutileza de vientos y percusión y con un final vocal apoteósico que también emocionó a la presentadora, Carlota Corredera. La periodista Noelia Otero fue la maestra de ceremonias de la gala, junto a la viguesa popular en televisión.

El Segundo bloque del concierto pasó por temas como "Himn to the Fallen", "Caruso", "Regina Coelli," y "Nessun Dorma". El público respondió con un acalorado aplauso, que sería solo un preludio de la aclamación a "O fortuna" (Carmina Burana) exitosamente resuelta. La entrada al momento más esperado de la noche llegó con Cardalda y Monsonís, que trajeron al auditorio "Las penas son la sal de la mar", de Cómplices, y de nuevo, sonó el cumpleaños. "Aquí no hay playa" levantó al público, que siguió la letra de un sinfónico "Bailaré sobre tu tumba", con Costas. A continuación y como guinda, Reixa cantó la mítica letra de "fai un sol de carallo". "A xente de Vigo non imos ao inferno porque inventamos o paraíso", sonrió.

Tras la ovación general, los integrantes de la coral se fundieron con el público, entre las butacas, para cantar un emocionado himno gallego. Por sesenta años más.