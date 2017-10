Un acertante de Las Palmas gana 190 millones en el Euromillones

Se busca multimillonario en Canarias. El sorteo del Euromillones celebrado el viernes concedió un premio histórico, 190 millones, que corresponde con un boleto sellado en Las Palmas, en la administración de Lotería número 54 de Las Palmas de Gran Canaria.

La responsable de la administración, Esther Gloria Almeida, reconoció que el agraciado puede ser un vecino de la isla o, incluso, alguno de los miles turistas que la visitan. "No esperaba vender este gran premio porque ha sido mucho dinero, pero me llamaron de la Delegación de Canarias para decirme que habíamos dado 190 millones. Me quedé sentada y quietita hasta que pude ir asumiendo lo que me decían y, luego, me pasé toda la noche en vela", señaló.