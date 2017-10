El Papa alerta y pide respuestas ante los peligros de internet para los jóvenes

El Papa Francisco advierte de los "fenómenos extremadamente peligrosos" que amenazan a los jóvenes en internet y pidió no desestimarlos y movilizarse sin miedo. Francisco hizo este llamamiento en el congreso sobre los peligros de los abusos sexuales a menores en internet en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. "Debemos tener los ojos abiertos y no ocultar una verdad que es desagradable y que no quisiéramos ver. Por otra parte ¿no hemos entendido demasiado bien en estos años que ocultar la realidad del abuso sexual es un gravísimo error y fuente de muchos males?", se preguntó el Papa.