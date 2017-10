La música en Churruca, 'fuerte como un buxo'

"Cuerpo astral", una de las actuaciones de esta tarde. // M. C.

"Cuerpo astral", una de las actuaciones de esta tarde. // M. C.

Llegar y triunfar. El buen tiempo ayudó a la música y la propuesta Buxo Fest se desarrolla con gran afluencia en la zona de Churruca desde este mediodía.

Diez grupos y cuatro artistas plásticas ocupan los locales de la zona de Churruca e Irmandiños, en Vigo, dentro de la primera edición del festival.

El evento que nace con la intención de potenciar la presencia femenina dentro de la música y el arte ("algo que se echa en falta en otros eventos de este tipo", según sus organizadoras, Ana Momes y Ana Belén). Por ello, las artistas plásticas Natalia Umpiérrez, Monster Rat, Nuria Figueiredo y Emilia Pereiro; y las bandas Grima, Cuerpo Astral, Mounqup, Seda y Amparito y Surma, First Breath After Coma, Vaiapraia y Rainhas do Baile y Ninaz (Portugal) fueron la apuesta central del festival.

También hubo espacio para las exposiciones, en las nueve salas que colaboran con este festival: Arriba, Tinta Negra, Brewing Records, Bizarre, Monk Blues, La Fábrica de Chocolate, Radar Estudios y Mogambo.

Para los más rezagados, la cita prosigue hasta medianoche y los abonos quedan acceso a todos los espacios, valen 20 €.