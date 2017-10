Dúas obras galegas, seleccionadas na lista The White Ravens

A novela "Verne y la vida secreta de las mujeres planta" (na súa edición en castelán a cargo de Anaya), de la gallega Ledicia Costas, foi seleccionada para a prestixiosa lista The White Ravens 2017. Dende 1996 a Internationale Jugend Bibliothek de München selecciona, de entre os milleiros de libros publicados cada ano, 250 libros infantiles e xuveniles en máis de 30 idiomas e de uns 50 países para organizar a exposición The White Ravens que se inaugura anulamente na Fiera del Libro per Ragazzi de Bologna. Esta exposición acompáñase da edición dun catálogo, en lingua inglesa, que contén as información bibliográficas e reseñas dos libros seleccionados.

A novela "Jules Verne e a vida secreta das mulleres planta", publicada tamén por Xerais en galego, xa foi Premio Lazarillo de creación literaria en 2015, Premio Fervenzas 2016 ao mellor libro de literatura xuvenil, entre outros.

A trama do libro sitúase cando, o 21 de maio de 1884 Jules Verne chegou a Vigo a bordo do seu impoñente iate. O afamado novelista levaba moito tempo atrás da pista das misteriosas mulleres planta. E así, arrinca esta trepidante novela, obra recente da gañadora do Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil.

Pola súa parte, "Ollos" de Xulio Gutiérrez e o ilustrador Nicolás Fernández tamén acadou a distinción de The White Ravens. Neste caso, trátase da única obra en galego que este ano logra esta inscripción de prestixio.

O libro, editado polo selo Faktoría K de Kalandraka, está adicado aos animais que son presentados nunha edición moi coidada. "Mentres moitos libros de non-ficción sobre animais do mundo se parecen uns aos outros porque organizan os seus contidos arredor de especies ou grupos, Animais Extraordinarios emprega unha estratexia diferente para explicar a abraiante diversidade e creatividade da natureza", expón o comité de selección.

Xulio Gutiérrez, encargado dos textos deste volume, é profesor no IES da Pobra do Caramiñal. O xurado louvou os seus escritos nesta obra pero tamén a precisión e detallismo das ilustracións de Nicolás Fernández, madrileño afincado na Coruña, informa Kalandraka nunha nota.