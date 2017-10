Galicia es la comunidad en la que menos hogares disponen de conexión a internet

Siete de cada diez hogares gallegos (el 78,8%) disponen de conexión a internet, una tasa que sitúa a Galicia como la comunidad en la que menos viviendas cuentan con este servicio. Pese a que el número de domicilios con acceso a la Red se disparó en la última década -en 2008 apenas llegaban al 38,9%-, la comunidad gallega se sitúa por debajo de la media estatal (83,4%) y entre las tres únicas, junto a

Extremadura y Castilla y León donde no se llega al 80% de hogares con posibilidad de navegar por internet, según la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los hogares 2017 que publicó ayer el Instituto Nacional de

Estadística (INE).

Pese a que en la actualidad es posible navegar por internet desde múltiples dispositivos, la falta de conexión en el hogar hace que los gallegos también se sitúen a la cola del país entre quienes afirman navegar por la Red diariamente o al menos cinco días a la semana. En los últimos tres meses, solo el 73,8% de los gallegos afirmó conectarse tantos días, el porcentaje más bajo del país. Si el análisis se hace al revés, de quienes se conectan menos de una vez a la semana, los gallegos lideran la clasificación: el 9,1%, frente al 5,4% de media estatal.

Elevados costes, una causa

A la hora de explicar por qué una de cada cinco familias gallegas no cuenta con conexión a internet en el domicilio, un 57% alega que no lo necesita (no les resulta útil o interesante), un 52% sostiene que no tiene conocimientos para utilizarlo, un tercio aduce a los elevados costes del equipo o de la conexión, un 15% porque ya se conecta desde otros lugares y solo un 8,7% asegura que no tiene internet porque la banda ancha no está disponible en su zona.

La encuesta del INE analiza también el equipamiento tecnológico de las viviendas de todo el país y su evolución en una década. De este modo, un 74% de los hogares gallegos cuenta con algún tipo de ordenador (hace una década este porcentaje no llegaba al 53%), un 47% ya dispone de una tablet -es la primera vez que se incluye en la encuesta- y un 16,9% tiene lector de libros electrónicos. La televisión es el dispositivo estrella, presente en el 99,2 por ciento de hogares.