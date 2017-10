Solalinde: "El país más poderoso de la Tierra ha elegido a un presidente desequilibrado"

México, país de colores y alegrías es también el país de la oscuridad. Según datos de Amnistía Internacional, cada día, desaparecen de media unas 11 personas. Alejandro Solalinde Guerra (Toxoco, México, 1945) habló ayer de esta problemática en Club FARO. Este religioso se ha convertido en un referente en la defensa de los derechos humanos en Hispanoamérica, especialmente de inmigrantes que, a su paso por México rumbo a Estados Unidos, sufren extorsiones y violaciones por parte de mafias, comerciantes de órganos o cárteles de droga y tráfico de humanos. Crítico con gran parte de la jerarquía eclesiástica, vive desde hace cinco años protegido por cuatro escoltas debido a amenazas de muerte. Mañana, la Academia Sueca confirmará si recibe el Premio Nobel de la Paz de este año del que es candidato. Ayer, en Vigo, participó en Club FARO donde denunció que "el país más poderoso de la Tierra ha elegido como presidente a un hombre que está mal, que está enfermo y desequilibrado".

Con esta frase hizo alusión a Donald Trump que, a su juicio, "representa lo peor". Solalinde explicó que "con todo el respeto", el presidente norteamericano "tiene una conducta patológica porque no quiere a las mujeres, es misógino; es xenófobo, racista porque es discriminatorio". "Es una persona adicta al dinero. Utiliza la vida para acumular más", criticó en su charla "Situación de los migrantes y refugiados en México". El encargado de presentarlo al público fue Manuel Martínez Barreiro, responsable de Relaciones Institucionales de Amnistía Internacional.

Alejandro Solalinde criticó "el genocidio que se está realizando con los migrantes" con medio millón de personas que han pasado de Centroamérica a Estados Unidos al año con una cifra de 27.000 desaparecidos registrados, según Amnistía Internacional. Esta realidad la recogió en su libro Una vida en riesgo, de Mensajero Ediciones, publicado este verano.

Solalinde abrió los ojos al público para entender que esas desapariciones son sinónimo de "destrucción de vidas". "Son personas, grupos que no sabemos dónde están. ¿Cómo han desaparecido? México es un país lleno de fosas. Y la mayor parte de esas fosas son de migrantes. No hay manera de averiguar dónde están. Tenemos un gobierno corruptísimo", detalló con voz controlada pero cargada de severidad.

Este candidato mexicano al Premio Nobel de la Paz apuntó que "para los migrantes , el tránsito es mortal". De ahí, que añadiese -teniendo en cuenta también otras situaciones migratorias en el mundo donde los derechos humanos faltan- que "la migración es buena oportunidad para reflexionar sobre el sentido de la vida", al tiempo que se ha erigido como "epicentro del debate mundial".

En el caso de lo que acontece en su país, la principal característica de los desplazados que se dirigen a EEUU es que "el 80% de ellos son jóvenes".

Para ayudar a estas personas, protegerlas y guiarlas, ha impulsado la creación de Albergue de Hermanos en el Camino, en el estado de Oaxaca, donde los migrantes reciben asistencia humanitaria, comida, atención psicológica y orientación.

Solalinde, director del albergue, explicó en Club FARO que "han llegado a entrar 1.200 personas en un día. En este albergue, en diez años, nunca hemos tenido un donativo mensual, (a excepción de la paga del religioso que destina al lugar). Los hemos recibido de forma esporádica para construir dormitorios procedente de una universidad de Estados Unidos", pero también para destinarlos a comida por parte de particulares.

Señaló que el pueblo mexicano no es el único objeto de injusticias en la vía al 'sueño dorado' de Tío Sam. "Honduras me duele en el alma. Sufro por las personas hondureñas que pasan por México. Fue un país que fue destruido; ni siquiera es un estado fallido. Unas familias árabes e italianas se han apoderado del país. No son los dueños pero sí los administradores" de terrenos y propiedades que no dudan en acorralar a pueblos nativos y cortarles su ancestral conexión con el mar con el fin de lograr terrenos y terrenos para la explotación turística o de otra índole.

Parte de la responsabilidad de que esto ocurra recae, según apuntó, en algunos altos cargos de la Iglesia del país centroamericano. En concreto, apuntó al cardenal y arzobispo de Tegucigalpa, Óscar Rodríguez, quien "nunca se ha preocupado por los migrantes. Qué pena que haya tomado partido por las familias oligárquicas, por los golpes de estado. Los pobres no encuentran su lugar".