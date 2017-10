Luis Cao: "La libertad hay que cuidarla cada día porque te la talan o roban"

El humor 'salvaje' de Yllana regresa a escenarios gallegos. Yllana 25, que muestra sketches y gags clave de su cuarto de siglo de historia, se podrá ver hoy y mañana en el Auditorio Municipal de Vigo a partir de las 21.00 horas. En el elenco, Fidel Fernández, Juan Ramos Toro, Juanfran Dorado, Jony Elías y Luis Cao. Con este último, FARO ha hablado de las luces y sombras de la compañía, la censura y, cómo no, de Cataluña.

- Ya han pasado 26 años desde su inicio, ¿qué ha supuesto para ustedes este cuarto de siglo?

- Sostener una compañía sin parar atravesando la crisis de por medio, apostando por la comedia y manteniendo el estilo es muy poco frecuente. Yllana lo tiene por el trabajo desmesurado por conseguir una comedia con personalidad y sin palabras.

- ¿Cuáles han sido los mejores momentos y los más difíciles?

-Por suerte, nunca tuvimos una crisis creativa. La económica que azotó a toda la colectividad teatral y a otras colectividades hizo mucho daño porque muchos circuitos teatrales de teatro fueron cancelados. Se contrataba muy poco. Nuestra vocación es la gira e ideas no faltan.

- Pero he leído que ustedes pasaron un mal momento con el intento de atentado de la extrema derecha a Bassi en el Alfil.

-Eso fue un incidente puntual que tuvo que ver con el espectáculo de Bassi, una obra librepensadora, nada ofensiva. Hubo gente que se ofendió y puso una bomba que, por suerte, no explotó. No fue con Yllana pero sucedió en nuestra sala, en el Teatro Alfil. Eso fue algo lamentable que no se ha repetido.

- ¿Eso le plantean dudas acerca de la sociedad para la que actúan?

-Dudas, no. Te das cuenta de que tienes que trabajar sobre estos temas. Como artista, debes poner la atención en la libertad de expresión, que nunca debe faltar; y denunciar, crear y hablar para que esos temas se disipen. Con nuestro lenguaje, tenemos que dar un mensaje de libertad.

- ¿Alguna vez se han sentido censurados o asediados por el público?

-Nuestro espectáculo es una comedia salvaje, aunque salvaje puede sonar demasiado fuerte. Significa que no tiene tabúes, tapujos. Nuestro estilo es invasor pero como lo planteamos como payasos, cómicos, inmediatamente el 99,9% del público te coloca donde estás: cuatro payasos haciéndote reír. Aunque siempre hay algún caso en el que se pueden ofender.

- La semana pasada le otorgaron el Premio Nacional a Kamikaze, ustedes se sienten kamikazes de la escena, al borde del riesgo?

-Si te refieres a ser kamikaze a entregar el cuerpo a una causa, nosotros lo somos porque entregamos nuestro cuerpo kamikazmente a la comedia. Sí, somos transgresores, tocamos temas fuertes con acidez pero siempre con un lenguaje que llega al público desde la risa. Eso no significa que no hagas pensar. Económicamente, también somos kamikazes porque corremos riesgos pero es parte de nuestro oficio.

- ¿Con qué tres obras se queda?

-Yo me quedaría con 666 porque fue el primer espectáculo donde Yllana se metió a tope con el humor negro; Brokers por el estilo, música, ritmo y los sketches tan diferentes; y por último, Muu!, que fue la primera obra, el nacimiento del humor gestual.

- En su caso, ¿cuándo sintió el gusanillo escénico?

-Cuando tenía 15 años, ya formaba parte de un grupo de teatro en el colegio, Las Hermanas Capuchinas. Era un grupo amateur pero con voluntad de hacerlo bien. Una vez, vino una profesora que nos enseñó el estilo de Marcel Marceau, el más grande mimo, y cuando recibí la clase, me encantó. Esa fue la chispita. Después, me formé como actor gestual. Cuando vi a Yllana por primera vez, me dije: "Quiero hacer eso, por favor". Al final, entré y llevo ya 12 años.

- Los mandamientos de un actor.

-Formarse; ser muy crítico y autocrítico, autoexigiéndose; tener una actitud muy positiva con la profesión, de lo contrario esta carrera; prepararse para un camino en el que estás solo; juntarse con gente con tu misma vocación con la que emprender proyectos ya que será probable que no te llamen para trabajar; y tener mentalidad creativa todo el día.

- ¿Qué nivel tiene la libertad de expresión en este país?

-Hay mucha autocensura, no sé si por vestigios de los 40 años que pesan mucho. También hay censura como pasó con los titiriteros y su espectáculo que se malinterpretó por completo. La libertad hay que cuidarla cada día porque se marchita, te la talan o roban. Hay que estar atentos siempre y no permitir que nos la quiten.

- Con todo el respecto, lo que ocurre en Cataluña, ¿daría pie a una obra de Yllana?

-Sí, sí. Ojalá se hagan muchos espectáculos para que la gente hable, dialogue y pueda estar más cerca de la realidad de Cataluña y España en general. Esto tiene un lado sano que hace que la gente se implique y luche por lo que quiere. Prefiero eso a un pueblo dormido. Desde Yllana, seguimos todo con expectación, atención, tratando de ser objetivos lo que resulta muy difícil hoy en día.