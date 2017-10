"As cantigas galego portuguesas foron a música pop da época"

"Como adoitaba dicirlle aos meus alumnos, a lírica galego portuguesa é como a música pop, literalmente, da época medieval", asegurou Pena. Iso si, cunha salvedade. "Era a música das cortes e os aristócratas", indicou. Logo, o catedrático de Literatura engadiría: "Hai moitos anos escribín un artigo que se titulaba "Os Rolling Stones e as cantigas de amigo" e no que facía unha comparación. As cantigas de amigo están baseadas no paralelismo e no refrán, o rock no riff, como a canción Satisfaction. Non si? Semella doado, pero hai que crealo", sorriu o experto.

En 1914 o comerciante de libros antigos Pedro Vindel tivo a sorte de atopalo na súa libraría, agochado na garda interior dun exemplar do libro "De officiis", de Cicerón, un exemplar do século XIV con encadernación do XVIII. Era habitual nesa época, comentou logo Pena, que pergamiños medievais foran reutilizados logo para as portadas de libros.

Pasado máis dun século do seu achádego, case milagroso, por parte do libreiro conquense que lle dá nome, o pergamiño Vindel volve a casa. Vigo ten unha segunda oportunidade de poder contemplar o manuscrito orixinal do século XIII que contén as célebres cantigas do poeta e trobador vigués.

De feito, a cidade de Vigo menciónase en seis dos sete poemas. "Está escrito por varias mans; unhas que fixeron os textos literarios e outras, as musicais", concluíu Pena sobre ese aspecto.

Do carácter extraordinario do pergamiño dá idea o feito de que só se conserven dous manuscritos de cantigas do século XIII que sobreviven coa súa música na tradición secular, e o Vindel é un deles.