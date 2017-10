Susana Fortes: "Todo lo que se le pueda ocurrir a Stephen King ya está en la Biblia"

La escritora pontevedresa Susana Fortes espera ver pronto en los cines "Esperando a Robert Capa", filme basado en su libro homónimo. El proyecto ha sido comprado nuevamente por una productora tras años pasando de manos en Hollywood. Un problema familiar del anterior guionista dejó en vía muerta la historia, que ahora "se encuentra en fase avanzada", según señala la autora -en esta entrevista con FARO- que días atrás visitó Galicia para promocionar su nuevo libro: "Septiembre puede esperar", la historia de una escritora que desaparece en pleno centro del Londres el día en el que se festeja el décimo aniversario del fin de la II Guerra Mundial.

- ¿Cómo prepara usted una novela?

-En este caso, lo primero que me surgió fue la imagen de los zapatos de Emily J. Parker, la protagonista. Luego, poco a poco, fueron apareciendo otras fotografías como la imagen de esos zapatos pisando los cascotes en medio del Londres bombardeado o los poemas de esta escritora. Yo nunca construyo una historia con todo bien atado. Voy desmadejando el ovillo conforme voy trabajando. Así, no sé qué me espera a la vuelta de la esquina y se mantiene el suspense obligándome a estar con la historia constantemente en la cabeza.

- ¿Le interesan las desapariciones de personas?

-Siempre me llaman la atención. Ahí hay un vacío. Hacen que te despierte dentro el monstruo de la curiosidad, la necesidad de saber.

- Emily es un personaje ficticio pero otras autoras reales desaparecieron de la escena durante años.

-Hay casos y casos diferentes, como el de Harper Lee que, después de escribir la gran novela "Matar un ruiseñor" [1960], desaparece del mapa literario hasta que se murió el pasado año. Incluso la propia Agatha Christie, hay un periodo de su vida que desaparece. Los periódicos británicos incluso le dedicaron titulares preguntándose dónde estaba. El caso de Emily J. Parker es más policial, tiene que ver o no con el espionaje. Ella, en su adolescencia, estuvo vinculada a la inteligencia británica y al núcleo de Bletchley Park donde estaba Turing y otros analistas que tenían que descifrar el código de la máquina Enigma con el que se escribían los mensajes del ejército nazi. Inglaterra era el único país que aguantaba el tirón mientras toda Europa estaba ocupada. Al criarse en ese nido de espías, tiene un perfil psicológico complejo porque tiene que instalarse en la mentira para vivir.

- ¿Hay algo de usted en Rebeca, la estudiante que investiga la muerte de Emily, además de ser gallega?

-Rebeca es la que cuenta la historia en primera persona. Yo le he prestado a ella muchos elementos de mi infancia, de Santiago. Ella es una estudiante de Filología Inglesa, treintañera, de una generación con trabajos precarios, que sobrevive dando clases particulares. Ramón Villares, que está presente en la novela, le echa un cable hablando con un profesor inglés para que él le tutorice la tesis. Finalmente consigue una beca de la Fundación Barrié y llega a Londres en medio de la peor nevada de hace mucho tiempo, con el tráfico y metro colapsados. Allí empieza a buscar el rastro de la escritora.

- Emily, en el libro, ve un día su cabeza servida en una bandeja. Toda una referencia bíblica.

-Hay muchas en el libro. Emily es una escritora simbolista y Rebeca cree que, a través de sus poemas, puede encontrar pistas sobre lo que le ha pasado. Hay un fondo de amenaza permanente. El miedo, que es muy bíblico, está presente. En nuestro ADN, como civilización, el miedo está arraigado. Todo lo que se le pueda ocurrir a Stephen King ya está en la Biblia.

- La profesión de novelista, ¿tiene los días contados?

-Yo no soy pesimista. Yo creo que la novela puede adquirir formas diferentes. Hay una cosa esencial en el ser humano y es que tenemos una naturaleza narrativa. Para sentirnos vivos y respirar necesitamos que nos cuenten historias. Lo necesitamos como respirar.