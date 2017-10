Peter Greenaway: "No me importa lo que el público piense de lo que hago"

El cineasta Peter Greenaway, que fue ayer el protagonista absoluto de la jornada inaugural del Festival Internacional de CineCurtocircuito en Santiago, señaló que no le importa "en absoluto" lo que el público piense de lo que él hace.

El director británico, que se hizo célebre en la década de los ochenta gracias sobre todo a "El contrato del dibujante" (1982), "El vientre del arquitecto" (1987) y "El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante" (1989), se ha considerado "doblemente afortunado" por estar en Galicia y por la posibilidad de mostrar sus películas y, a la par, de hablar de ellas.

En el auditorio de Abanca de la capital compostelana, el cineasta nacido en Gales hace 75 años comentó que su trabajo no sigue las pautas del cine comercial convencional y que considera que su deber como artista es provocar a la audiencia y crear debate.

Greenaway, que actualmente está trabajando en un documental sobre la vida de Martín Lutero y en un largometraje sobre la travesía a pie que llevó al escultor Constatin Brancusi de Bucarest a París, presentó un programa en el que se proyectaron las piezas "Intervals" (1969), "H is for House" (1973), "Water Wrackets" (1975) y "A Walk Through H: The Reincarnation of an Ornithologist" (1978). Greenaway bromeó al afirmar que se trataba de "películas tan lejanas en el tiempo" que casi no se acordaba de ellas.