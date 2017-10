Alemania celebra sus primeras bodas de homosexuales al aplicarse la nueva ley

Ayuntamientos y registros civiles de distintas ciudades alemanas abrieron ayer domingo de manera extraordinaria sus puertas para casar a parejas homosexuales el día de la entrada en vigor de la ley que legalizó el matrimonio de personas del mismo sexo.

En Berlín, Hamburgo o Hannover se registraron las primeras bodas de gais y lesbianas decididos a formalizar su relación en la primera jornada posible y convertirla en un símbolo de su lucha por la igualdad.

"Finalmente dejamos de ser parejas de segunda clase", señalaba a un grupo un periodistas extranjeros en vísperas de su enlace Bodo Mende, activista de 60 años que contrajo matrimonio con su novio, Karl Kreile, tras casi cuatro décadas de relación.

La suya fue probablemente la primera boda del día, celebrada a las 09.30 horas (07.30 GMT) en el ayuntamiento del distrito berlinés de Schöneberg y rodeada de fotógrafos y cámaras de televisión para inmortalizar un momento más allá de lo íntimo.

Mientras, una quincena de parejas se preparaba para casarse pasado el mediodía en Hamburgo (norte de Alemania) con todos los parabienes de las autoridades locales, que organizaron una recepción oficial en el ayuntamiento.

La ley que legalizó el matrimonio homosexual en Alemania se aprobó in extremis el pasado junio, al final de la tercera legislatura de la canciller, Angela Merkel.

Aunque ella votó "no", la mayoría del Parlamento se alineó con la mayoría social que reflejaba las encuestas y convirtió a Alemania en el decimocuarto país europeo en avalar el matrimonio homosexual, el número 23 en el mundo.

En este punto Alemania no fue precisamente el "motor" de Europa, bromea el presidente de la Federación de Gais y Lesbianas de Berlín y Brandeburgo, Jörg Steinert, recordando, como ejemplo, la aprobación de la ley en España en 2005.

En el caso de Berlín además, explica, la entrada en vigor de la ley se ha adelantado al ritmo de la burocracia y hasta 2018 no estará disponible el nuevo software, por lo que los cónyuges de las primeras parejas homosexuales que se casen aparecerán en el registro uno como "hombre" y el otro, como "mujer". La anécdota, subraya, no empaña no obstante el "avance" que supone la norma y que evitará muchos trámites a gays y lesbianas que hasta ahora sólo se habían podido registrar como parejas de hecho, gracias a una ley que fue aprobada en 2001.