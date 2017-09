El Festival Vertixe Sonora retorna este domingo con sus sonidos contemporáneos

La música con sonidos contemporáneos sin perder la exquisitez en el horizonte y como fin es el objetivo del Ensemble Sillages que, por primera vez, actuará en Galicia, los días 19 y 20 de octubre en Pontevedra. Los artífices de que esta propuesta procedente de la ciudad bretona de Brest -que trabaja con compositores vivos y que pone la sensibilidad de la interpretación como guía espiritual- son los organizadores del Festival Vertixe Sonora 2017 que arranca este domingo para ofrecer diferentes actuaciones hasta el 25 de noviembre en Vigo y Pontus Veteris.

La primera cita de esta quinta edición del Festival de Creación Musical Contemporánea será este domingo, a las 18.30 horas en el Verbum de Vigo con la obra The flickering sound of the signifier,El trémulo sonido del significante, interpretada por Vertixe Sonora. La obra promete "descomunal energía y una adrenalítica descarga de ruido sonoro".

La siguiente actuación en la agenda del festival está programada para el sábado 14 de octubre en el Teatro Principal de Pontevedra, con E-piano, de Alberto Rosado. El programa completo, presentado ayer, se puede consultar en www.vertixesonora.net.