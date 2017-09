"LIGO identifica estas ondas de un modo similar a la 'app' Shazam con las canciones"

"Buscar la sinfonía completa de los agujeros negros". Esa es la traducción casi literal del artículo "Searching for the full symphony of binary black hole mergers", de Juan Calderón Bustillo (Santiago, 1988), que firma con colaboradores de Albert Einstein Institutes de Hannover y Berlin (Alemania). Los investigadores han desarrollado la primera búsqueda que incorpora todos los modos -o instrumentos- de la onda gravitacional emitida. En principio esta búsqueda permitirá detectar, en caso de que existan, sistemas más exóticos, como pares de agujeros negros con masas muy desiguales entre ellas".

"El modo en el que LIGO identifica ondas gravitacionales es muy similar al modo en que la popular aplicación Shazam identifica canciones: en vez de comparar la señal entrante con un banco de datos de canciones, LIGO la compara con un banco formado por distintos modelos de onda. Cada modelo corresponde a un posible para de agujeros negros. De modo similar a como una canción se compone de la música interpretada por varios instrumentos y la voz del cantante, una onda gravitacional se puede descomponer en también en varias componentes, o más propiamente, modos", indica Calderón. "Actualmente, los modelos de señal implementados por LIGO en sus búsquedas, consideran únicamente el modo dominante de la onda gravitacional. Esto es de algún modo equivalente a intentar identificar canciones prestando atención solamente a la voz del cantante, olvidándose de la música de los instrumentos: unas veces funcionará, pero otras no", resume. Por ejemplo, aún no se ha detectado ningún sistema cuyas masas difieran una de la otra de modo significativo, lo que atribuye a que las búsquedas usan modelos de señal incompletos.