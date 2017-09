"Tu cara me suena" ficha a David Amor como participante

La sexta edición del programa de entretenimiento "Tu cara me suena" arrancará en Antena 3 el próximo viernes con la intención de mantener el liderazgo de audiencia que obtuvo en la pasada temporada y con un escenario más amplio que permitirá alojar en las gradas hasta a 530 personas.

Otra de las novedades de la nueva edición del concurso, que se presentó ayer en rueda de prensa en Barcelona, son los participantes: David Amor, Miquel Fernández, Lucía Jiménez, Diana Navarro, Raúl Pérez, Pepa Aniorte, Fran Dieli, Lucía Gil y La Terremoto de Alcorcón.

La directora de programas de entretenimiento de Atresmedia Televisión, Carmen Ferreiro, ha destacado que se trata de un grupo "compensado" en el que hay diversos perfiles, desde actores hasta imitadores profesionales, pasando por cantantes y humoristas.

Más allá del cambio de concursantes y el nuevo plató, el formato del programa será el mismo que ha triunfado en las anteriores ediciones: los concursantes, todos ellos personajes conocidos, deberán ponerse en la piel de otros artistas de diferentes países y décadas para ofrecer una actuación que el público y el jurado valorará.

En este sentido, "Tu cara me suena" repite el jurado formado por Carlos Latre, Lolita, Chenoa y Ángel Llácer. No obstante, este último ha cedido la "presidencia" del tribunal a la ex triunfita: "Cuando uno hace muchos años que es presidente, acaba siendo un mal presidente", ha afirmado.