Rosa María Martín: "Los niños con altas capacidades son muy frágiles en lo emocional"

La hija de Rosa María Martín pegó una nota en su cama cuando era pequeña: "Quiero ser normal". La niña tiene un coeficiente intelectual superior a la media y, aunque puede parecer una suerte, estas personas sufren un desequilibrio entre su desarrollo emocional e intelectual que les causa una enorme frustración. Solo el 2 % de la población es superdotada, pero un 5 % tiene altas capacidades. Martín, experta en niños con estas características, charla hoy en el colegio Apóstol Santiago de Vigo sobre las fases -bebés precoces, niños talentosos, adultos superdotados- y retos de estos alumnos.

-¿Qué señales indican que un niño tiene altas capacidades y a partir de qué edad?

-El problema de este colectivo es que no todos siguen las mismas pautas. Sí que es cierto que todos son bebés muy precoces porque nacen con un córtex cerebral mucho más grueso, con conexiones neuronales más numerosas. A los padres les llama la atención que hacen cosas mucho antes que los niños de su edad, por ejemplo, empezar a hablar y andar. A partir de los seis años se aconseja hacer pruebas. Muchos de estos niños precoces después se igualarán a sus compañeros, pero si se potencian sus capacidades podemos hablar de niños talentosos: talentos matemáticos, lingüísticos o musicales, por ejemplo. Estos son la gran mayoría. Y luego, un porcentaje mínimo, ya en la adolescencia, es superdotado: estos son talentosos en todos los aspectos.

-Una vez detectado, ¿cómo se trabajan esas capacidades? Hay un alto número de fracaso escolar entre ellos, ¿no?

-Cuando empiezan infantil estos niños ya saben leer y escribir. Empiezan a sentirse descolgados, en el aula o en el entorno familiar no encuentran a nadie que sea como ellos. Suelen ser muy peculiares, arrastran disincronías, es decir, hay una evolución biológica y emocional que se corresponde con su edad, pero su inteligencia es superior. Ese desajuste provoca sus pequeñas manías e inadaptaciones. La familia tiene que estar muy atenta y los educadores deberíamos estar preparados para poder enriquecerles y prever dificultades.

-Entonces el sistema educativo no está preparado para ellos.

-Hemos hecho muchos avances, pero todavía nos queda mucho por hacer. Es un potencial que no podemos permitirnos el lujo de desperdiciar. Engrosan las listas de fracaso escolar, de suicidio... requiere un trabajo multidisciplinar para que estas personas sean felices con sus potenciales.

-Hay que trabajar mucho esto que está tan de moda, la inteligencia emocional.

-Efectivamente. Si en el resto de seres humano es muy importante, el trabajo en estos niños es urgentísimo. Son fantásticos intelectualmente, pero muy frágiles en lo emocional.

-¿Algún consejo para los padres? Porque debe de ser abrumador tener un hijo con estas capacidades.

-Soy mamá de una adolescente que es superdotada y es abrumador porque vas viendo que evoluciona de una manera diferente a los niños de su edad. Hay un sufrimiento porque no se adapta al mundo, ves incluso que se llega a retrasar para equipararse a sus compañeros porque lo considera un defecto. Los padres no lo tenemos fácil y a los pediatras les falta formación. Los psicólogos tampoco acaban de entender esta parte emocional. A mí me da igual que mi hija sea un lince en las matemáticas porque yo lo que quiero es que sea equilibrada y feliz. Requiere un trabajo de todos.