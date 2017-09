TVE estrena el tráiler de "El vientre de Europa", filme del vigués Juan Pinzás

El tráiler de la nueva película del cineasta gallego Juan Pinzás, "El vientre de Europa", se estrena en TVE -en su página principal de Noticias, en TVE a la Carta, en Cultura y en Redes-. El director gallego Juan Pinzás, único cineasta español reconocido oficialmente por el movimiento de vanguardia "Dogma 95", y nominado al Goya en 2014, estrenará en las salas de cine de España el próximo 17 de noviembre su nuevo filme que ha sido rodado en Berlín y Madrid.

Tras casi dos años desde el inicio del rodaje y una larga y compleja postproducción, el pasado mes de agosto logró finalizar el trabajo. Se trata de una película de cine europeo de autor, que ha sido rodada siguiendo un decálogo que el propio Pinzás ha pergeñado para esta propuesta cinematográfica, que surgió como una 'trilogía europea' y de que "El vientre de Europa" será la primera entrega.

En la película, un drama fantástico, el cineasta Julián Pintos, álter ego del propio director, en su universo onírico, realiza un viaje introspectivo desde el vientre de la madre al vientre de Europa sin romper el cordón umbilical. Julián se hallará perdido entre el niño que fue, el hombre que ahora es, el amor de su madre y la dualidad de la mujer a la que ama. Todo ello en las entrañas de dos capitales europeas por las que deambula, Berlín y Madrid, que con su pasado y presente suscitan los sueños y turbaciones de Julián. El reparto lo completan la alemana Elke Krüger, la francesa Katherine Sorel y María Villar, que ya había trabajado con Pinzás en sus primeros cortos en 35 mm., y que aquí interpreta a la madre de Julián.

Juan Pinzás aseguró que: "Cuando nació la idea de "El vientre de Europa", yo sabía que mi madre se acercaba al final de sus días y eso me hacía sufrir. Tuve entonces la necesidad de explorar los sentimientos que me provocaba y hacerlos extensivos al cosmos femenino que me seduce. Y he querido forjarlos con el cine que da sentido a mi vida. Como una premonición, mi madre murió unos meses antes de que yo comenzara el rodaje.