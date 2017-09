TVE reconoce que no emite el inicio de la Vuelta por su alto coste

"RTVE Responde" reconoció ayer que no puede emitir las etapas de La Vuelta ciclista a España desde el principio porque "el esfuerzo económico y de medios es enorme", ante las quejas que ha recibido por parte de los telespectadores. Según indicó el programa de RTVE dedicado a responder a las quejas de los espectadores, la emisión de las etapas desde su comienzo es "posible", pero de momento el ente público no tiene "previsto" hacerlo. "El esfuerzo económico y de medios es enorme y no podemos asumirlo", indicó la directora de Deportes de TVE, Yolanda García Cuevas.