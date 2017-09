Rock in Río viaja en el tiempo con The Who y Guns N Roses

La recta final del Rock in Río se ha convertido en un viaje en el tiempo que ha recuperado a dos de las mejores bandas de rock de la historia, The Who, que se estrena en América Latina tras más de 50 años de carrera, y Guns N Roses. El legendario grupo británico, para muchos la banda con mejor directo del mundo, actuó como un telonero de excepción para el conjunto que lidera Axl Rose.