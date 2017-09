Pequeños 'like a Rolling Stone'

Un concierto en el que los niños se divierten, aprenden anécdotas y canciones de la historia del rock, y en el que, además, los adultos disfrutan a lo grande. El ciclo "Rock en familia"volvió a hacer realidad este deseo ayer. Satánicas Majestades, el grupo tributo a The Rolling Stones cogió el turno ayer, en el primer concierto de la nueva temporada que arrancó en el Auditorio Mar de Vigo. Y no defraudó. Centenares de pequeños descubrieron el repertorio de Jagger y sus chicos durante un concierto, adaptado acústicamente y ajustado en tiempo para todos los públicos, en el que sonó -entre otros temas- "Start me up". Padres, abuelos, madres, tías e hijos disfrutaron de los míticos "Like a Rolling Stone"o "Angie".

El ciclo Rock en Familia regresó con fuerza al escenario del Auditorio Mar de Vigo con el grupo, considerado como una de las mejores bandas tributo de la formación liderada por Mick Jagger. El objetivo era que toda la familia acudiese al espectáculo para descubrir esta banda de rock. Hubo una explicación d ela historia de The Rolling Stones y de sus componentes, con sus anécdotas más divertidas, cómo formaron la banda o de dónde viene su característico logotipo, con proyecciones paralelas en pantalla grande.

La siguiente actuación será el 29 de octubre, también domingo, con "Descubriendo a Iron Maiden". En esta ocasión, será la Banda 666 la que presente los himnos generacionales de un grupo que, desde su creación en 1975, dejó su impronta en la historia del heavy metal. Nombres como Bruce Dickinson (voz) y Steve Harris (fundador y bajista) son dos de los músicos históricos de los tiempos actuales. La "dama de hierro" cuenta con un buen batallón de seguidores que pudieron verlos en el Festival Resurrection Fest de Viveiro (Lugo) el pasado año donde arrasó su contundencia.

El tercer concierto del ciclo para este otoño vendrá avalado por las composiciones de la irlandesa U2. La banda tributo que le rendirá honores sobre el escenario y que acercará al público de "Rock en familia" a su historia y legado será U2 Band. Su cometido será recordar éxitos de la 'familia' Bono-The Edge y compañía y descubrir temas a los más pequeños. La actuación está programada para el 19 de noviembre, domingo.