Dos doctores gallegos, premiados por la Asociación de Ortodoncia de Asia-Pacífico

La Asociación Asiática Pacífico de Ortodoncia ha concedido el premio Daniel Huang APOS Trends Award a los Doctores Juan Carlos Pérez Varela y Beatriz Iglesias Sánchez, ortodoncistas en la Clínica Pérez Varela. El artículo clínico Orthosurgical management of an asymmetric case with Class 3 Malocclusion and Transversal problem in the Maxilla publicado en su revista APOS Journal Awards 2015-16 Vol 6 No 3 (Revista oficial de la Asociación) y escrito por ambos, ha sido el que los ha hecho merecedores de este galardón que se suma a los numerosos reconocimientos que obtienen por su trabajo clínico e innovador. El premio será entregado durante la celebración del 11th Congreso de la Asociación Asiática Pacífico de Ortodoncia en el Boracay Ecovillage Resort & Convention Center Bocaray en Filipinas el día 7 de Marzo de 2018, durante la cual presentará el artículo a los asistentes a este evento ortodóncico. Pérez Varela ya recibió en dos ocasiones un reconocimiento a su trabajo: el premio al caso más interesante del año de la prestigiosa sociedad Angle Europea.