Curar el cáncer pero siendo infértil

El presente y futuro de la preservación de la fertilidad en mujeres enfermas de cáncer ha sido el eje de una jornada que ha reunido a decenas de expertos en medicina reproductiva -varios gallegos- en Valencia, en la que se han abordado los retos de los tratamientos oncológicos que curan el cáncer pero pueden afectar negativamente a la fertilidad de las pacientes.

Los expertos, entre quienes se citaron la doctora Anna Lluch, referente nacional en materia de cáncer de mama o el doctor César Díaz, de Londres, han afirmado que los avances en la lucha contra el cáncer "traen consigo grandes riesgos para las mujeres que sufren la enfermedad, porque las curan pero disminuyen de modo decisivo su capacidad vital" afectan a su fertilidad. "Este es uno de los retos que tiene hoy la nueva medicina, dirigida y personalizada", ha afirmado el presidente de la Real Academia de Medicina de la Comunitat Valenciana, Antonio Llombart Bosch, que ha añadido que "las mujeres en edad fértil, con deseos de tener familia y con problemas derivados de la enfermedad en el embarazo le dan al tema una dimensión no solo oncológica, sino psicológica, social y familiar".Se ha referido a algunos avances como la preservación de la corteza del ovario y ha concluido que, "a cada enfermo de cáncer hay que tratarlo como a un enfermo distinto".

Por su parte Andrés Poveda ha insistido en la necesidad de que los tratamientos contra estas enfermedades se adapten, con técnicas como la transposición ovárica, para preservar la fertilidad de las pacientes, aunque, sobre todo, ha subrayado la importancia del diagnóstico precoz. "Sobre todo, hay que hablar con la paciente para preguntarle si tiene intención de tener hijos, y enviarla a un especialista si es así, y si hay riesgo", ha concluido Poveda, que se ha referido también a las diferencias en los tratamientos entre países desarrollados y en desarrollo.

Por otra parte y por primera vez, once entidades internacionales se han unido en una campaña para incrementar la concienciación sobre la importancia de la investigación en cáncer y de la contribución de los científicos, haciendo hincapié ayer, Día Mundial de la Investigación en Cáncer.

La campaña tiene como lema común "For the future of cancer research, don't stand still. We won't... Make your move" (Por la investigación en cáncer, no estés quieto. Nosotros no lo haremos... muévete) y pretende hacer de los investigadores sus verdaderos protagonistas, ha informado la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), una de las entidades promotoras.

La AECC estima que el apoyo sostenido y sostenible para que el talento de los profesionales siga aportando nuevas vías para hacer frente al cáncer, así como la implicación activa de entidades, instituciones y organizaciones profesionales de diferentes ámbitos, son claves para seguir mejorando los índices de supervivencia y la calidad de vida de las personas afectadas por esta enfermedad.Según esta organización, en los próximos años se esperan grandes avances en el diagnóstico y tratamiento del cáncer, pero sobre todo se mejorará en la calidad de vida de los pacientes.

Hoy en día y gracias al esfuerzo en investigación, se ha conseguido que el cáncer tenga una tasa de supervivencia cercana al 50 % y que los tratamientos del algunos tumores sean cada vez menos agresivos, lo que redunda en la calidad de vida de las personas enfermas de cáncer.

Ayer mismo llegaba una buena noticia desde EE UU. Científicos del Instituto Carilion de Investigación Tecnológica de Virginia en Estados Unidos, han determinado con éxito la arquitectura completa de la proteína de susceptibilidad al cáncer de mama (BRCA1) por primera vez. Esta información tridimensional proporciona una vía potencial para restaurar la capacidad de luchar contra el cáncer de la proteína BRCA1, incluso después de sufrir daños.