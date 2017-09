Un químico consigue modelar aluminio ultraligero

Un modelo de ordenador ha determinado cómo reestructurar el aluminio convencional para conseguir una forma cristalina ultraligera, que podría incluso flotar en el agua. El trabajo ha sido publicado en The Journal of Physical Chemistry C. "El enfoque de mis colegas para este desafío fue muy innovador", dice Alexander Boldyrev, profesor del Departamento de Química y Bioquímica. "Empezaron con una rejilla cristalina conocida, en este caso, un diamante, y sustituyeron cada átomo de carbono con un tetraedro de aluminio".