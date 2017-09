"No creo en el Dios que pide sacrificios y dolor"

-¿Qué teme la gente que ha avistado ovnis y se calla?

-Es cierto que no me importa mucho lo que la gente opine de mí. No vivo de las opiniones, ni siquiera las leo. Mucha gente no solo ha visto ovnis, sino que ha tenido experiencias más fuertes con ellos, incluso personas relevantes de la sociedad. Pero esto no se hace público por miedo al ridículo o a la pérdida de prestigio.

- Descartes utilizó tres argumentos para demostrar la existencia de Dios; Tomás de Aquino, varias vías. ¿Usted cree que existe?

-Dios, el Dios cósmico, es algo inalcanzable por la mente del ser humano. A lo largo de los siglos, hemos ido cosificando a Dios y lo hemos convertido en un alcalde de barrio, con infiernos eternos. Yo ahí estoy contra el dogma. No creo en ese Dios: justiciero, vengativo, celoso, coleccionador de agravios, que pide sacrificios y dolor, y que enciende su ira a la mínima. Pero quien piense que el universo existe por casualidad, o como explica Darwin, o por la explosión del bigbang o, simplemente, porque Hawking o Dawkins no ven la necesidad de un Creador, está más ciego que un topo. El gran legado de Dios, como quiera que cada uno lo imagine, es la inmensa bóveda celeste y la maravillosa naturaleza que nos rodea. Y Dios pasa las páginas de su Biblia gigante con el sol de cada ocaso.