El canal británico Channel 4 elige Galicia como set de rodaje de un próximo reality

El canal británico Channel 4 ha elegido Galicia como uno de sus sets de rodaje para un próximo reality show que televisará en enero, según confirmaron a FARO fuentes de la productora encargada de la emisión.

Debido a que Channel 4 no quiere desvelara localizaciones para no desvelar datos a los espectadores, el canal no ha querido concretar en qué partes de Galicia ha rodado ni en qué se basa el concurso que supondrá una innovación en la parrilla europea.

Channel 4 es uno de los canales de televisión del servicio público de Gran Bretaña, junto a BBC One, BBC Two e ITV.

Recientemente, volvieron a rodar en Galicia, en concreto, en Vigo, los integrantes del equipo de la telenovela "A Herdeira" grabando imágenes en la Playa de la Fuente, zona de Samil.