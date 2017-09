Kike Rock: "Somos papás y roqueros y estábamos cansados de ir a eventos solo para niños"

El primer concierto del ciclo "Rock en familia" -que en su primera edición en Vigo congregó a más de 4.000 espectadores de diferentes edades- arranca este domingo (12.00 horas) en el Auditorio Mar de Vigo. Enfocado al público más joven, estrenará la cita rockera el grupo Satánicas Majestades. Y bajo el título "Descubriendo a The Rolling Stones" la banda tributo desgranará el repertorio de Jagger y sus chicos. El bajista Kike Rock, nombre artístico de Enrique Fernández cuando se sube al escenario, desgrana a FARO los entresijos de ese esperado concierto para todos los públicos en el que los 'peques' de la casa descubrirá, entre otros temas, "Start me up" . Las entradas están a la venta en www.ataquilla.com por 12 euros.

-Ustedes son músicos en otras formaciones. ¿Cómo llegaron a formar una banda tributo?

-La banda se formó hace tres años en Madrid; todos somos músicos profesionales que tenemos otros proyectos propios y, como denominador común, somos fans de Rolling Stones. Empezamos porque era una forma de seguir tocando en directo, ya que con las bandas de temas originales es más complicado. De hecho Kike [él mismo] tiene tres hijos y mucho trabajo, pero antes tocaba en dos bandas.

-Junto a la interpretación de los temas, cuidan que la puesta en escena sea lo más verosímil posible. ¿Cómo lo hacen?

-En efecto. Tratamos de revivir no solo la música, sino la actitud y la puesta en escena The Rolling Stones. En la medida de lo posible y dentro de nuestras limitaciones? Pero físicamente hacemos guiños a los originales.

-¿Cómo seleccionan los temas más idóneos para un público infantil?

-El set es relativamente corto, son solo 12 canciones. Si no, los niños acabarían bastante saturados. Para que no se haga muy largo, elegimos los más representativos de la banda, fijándonos en el set list que hacen Rolling Stones durante la gira. Incluimos "Satisfaccion", "Angie", "Start me up", "Brown sugar", "Honky Tonk Women o "Like a Rolling Stone".

-¿Hay una edad idónea para asistir a este concierto?

-Siempre decimos que está recomendado para personas entre cero y 99 años, porque realmente a nuestros conciertos vienen los papás con los niños, pero aunque el volumen se adapta a los oídos de los más pequeños, empiezan a disfrutarlo a partir de los tres años. La idea surgió porque nosotros somos roqueros y papás y la verdad es que estábamos un poco cansados, entre comillas, de ir a eventos que a nuestros hijos le gustaban, pero a nosotros no. De ahí, nació la inquietud de hacer algo que pudieran disfrutar los niños y también sus padres. En nuestros conciertos, los niños disfrutan y sus papás... ¡más!

- Por eso Satánicas majestades, no parece un nombre muy pensado para el público más infantil.

-Nació con idea de tocar en conciertos para adultos , y luego surgió la propuesta de Rock en Familia. La acogida del público ha sido muy buena, porque es un ciclo de conciertos que se hace por toda España y cuatro ciudades que ya tocamos, la respuesta sido muy buena. La gente se viene arriba con los niños y es muy gratificante verlo desde el escenario.

-Además de música, el espectáculo incluye proyecciones.

-Hay una pantalla desde la que los niños siguen el concierto. El show se compone de una primera parte en la que un cuenta cuentos explica la historia de la banda, basándose en historias y anécdotas más divertidas, y con imágenes. Se hace como una especie de la narración de The Rolling Stones. Se ve de dónde viene el logotipo, sus miembros, como se formaron? Cosas divertidas, para que los chicos descubran la historia.