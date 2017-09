Crecen un 15,8% las denuncias por abuso sexual a menores Save the Children avisa de que el sistema "está fallando"

El número de denuncias por abusos sexuales a menores en España aumentó un 15,8% pasando de 3.502 en 2015 a 4.056 en 2016. Si bien, el 85% de los casos no se denuncian y de los que entran en el sistema legal, el 70% no llegan a juicio oral, según el informe de Save the Children 'Ojos que no quieren ver'. "Las administraciones públicas deben reforzar un sistema que está fallando. La prevención puede reducir los casos de abusos a la mitad", señaló a la responsable de políticas de infancia de Save the Children, Ana Sastre, que también ha apuntado otras barreras como los tabús o la "revictimización" durante el proceso judicial.

El estudio, en el que la ONG analiza más de 200 sentencias judiciales, también revela que en la mitad de los casos el abusador es un familiar y en un 30 por ciento, una persona del entorno; y pone de relieve que los casos denunciados son solo la punta del iceberg pues calculan, de acuerdo a diversas fuentes, que entre un 10 y un 20% de la población española ha sufrido abusos sexuales en la infancia. En cuanto al perfil del abusador, el informe pone de manifiesto que el 87% son hombres, que en el 60% de los casos no son desconocidos para el menor, que no son enfermos mentales y que la mayoría son abusadores "circunstanciales" y no pedófilos.