Autores gallegos loan a Stephen King por convertir el género literario del terror en superventas

Manel Loureiro -bautizado por muchos como el Stephen King español- tiene en su estudio, al igual que la escritora gallega Elena Gallego, una estantería nutrida de volúmenes del autor norteamericano, mago literario del terror que convirtió en superventas, según recalcaban ayer varios escritores consultados por FARO. El autor gallego está a punto de publicar nuevo libro -de título Veinte- a finales de octubre en España; en mayo en Latinoamérica y a finales de 2018 en Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá. Como adelanto, señala que el nuevo volumen tendrá, de nuevo, guiños con Galicia y que seguirá la línea de "King de narrar atmósferas que nadie entiende muy bien y que atrapan a sus protagonistas. Es una historia en la que un día millones de personas empiezan a suicidarse a la vez sin motivo aparente".

Manuel Loureiro es uno de los autores gallegos que se ha confesado admirador de la obra de King, que justo hoy cumple 70 años de edad, en un momento en el que la adaptación al cine de su novela It se está convirtiendo en un éxito de público en salas de todo el mundo. "King es un tipo que camina muy bien por la delgada línea de la genialidad y la locura. Es un hombre que inventó un género que no existía, el del terror de lo cotidiano. Hasta que apareció a mediados de los 70, el terror venía representado por monstruos. De repente, con él, un coche puede ser aterrador, un dependiente en una tienda, un payaso pueden ser aterradores", opina el autor galaico.

"Él -prosigue el autor de libros como Fulgor o Los días oscuros- hace una literatura que atrae a masas pero también tiene un punto de creatividad, de crear atmósferas. Tiene un talento desbordante. Imagínate la impresión que me causó siendo niño It, una historia de niños en su paso a la adolescencia que se enfrentan a un payaso que simboliza lo más corrupto y podrido que hay en el alma humana. Me sentía tan identificado con los protagonistas que sufría".

Si It fue el primer libro que leyó Loureiro de King, el encontronazo literario de Elena Gallego (que ha publicado Sete caveiras) ocurrió con la lectura de La zona muerta. "Tenía 19 años y estaba estudiando en Santiago. Eran tiempos en los que si tenías para un libro, no tenías para otras cosas", rememora la escritora. Ella, que guarda en su biblioteca personal hasta 14 volúmenes de Stephen King, algunos de ellos firmados con el seudónimo Richard Bachman, destaca que sus obras "enganchan desde la primera línea. Crean una atmósfera en la que hace terror con cosas cotidianas, con miedos inconscientes".

Por su parte, Darío Vilas -que acaba de reeditar su novela ganadora del Premio Norte 2014, El hombre que nunca sacrificaba las gallinas viejas, preparando una novela corta de terror que publicará en 2018- señala que "fue mi primer referente de la literatura fantástica como lo ha sido de todos los escritores que nos dedicamos a esta literatura". Como punto fuerte, destaca "su facilidad para el retrato psicológico. Sus personajes son creíbles y profundos".

No obstante, reconoce que, con los años, sin embargo, lo mira "con otros ojos. He perdido pasión y soy más crítico". Acerca de los peros que le otorga actualmente al norteamericano, explicó que "siempre tiene muy claro qué contar y cómo pero no le importan mucho los finales. Si deja un final cerrado y coherente parece que no es suyo. La ida de olla en el remate tiene que meterla siempre. Además, ha comenzado a desencantarme porque creo que comienza a repetir patrones. Debería echar el freno". No obstante, lo aplaude porque "es un nombre imprescindible que pasará a la historia por escritor de bestsellers de terror, lo que es inaudito".

Finalmente, Tomás González , de Urco Editora, una de las partes que convoca cada año el Premio Antón Risco de Literatura Fantástica , opina que "es un escritor con mayúsculas, muy disciplinado que escribe entre cuatro y seis horas diarias. Además de eso, destaco que es uno de los tres hitos más importantes de la literatura de terror: el primero, Edgar Allan Poe, a mediados del siglo XIX, que influye mucho en la obra de King. El segundo, H.P. Lovecraft, a principios del siglo XX, que también le influye; y el tercero, King".

"El terror con él se ha convertido en algo familiar, palpable. Está lleno de referencias culturales a Estados Unidos. Él refleja muy bien una sociedad con la que es crítico. A veces, lo que más miedo da es lo que somos de verdad o a quien tenemos de vecino", añade el editor.





Manel Loureiro - Escritor

"Inventó un género que no existía, el terror de lo cotidiano"