El pintor Antonio López presenta su primer libro de artista, "Cuerpos y flores"

El pintor Antonio López presentó ayer en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid Cuerpo y flores, su primer libro de artista. "Me acostumbré a mirar reproducciones en libros modestos y fui conociendo el arte a través de los libros", ha afirmado el autor durante la presentación. Salen a la venta 2.998 ejemplares firmados a mano por un precio unitario de 4.500 euros.

Cuerpos y flores ofrece una recopilación de las obras del autor inspiradas en el cuerpo humano y el mundo de las flores y abarca desde sus primeras obras sobre estos temas hasta la actualidad. Sobre la temática, el autor afirma que "podría haber sido la ciudad" pero que finalmente se decidió por estos bloques.

"Trabajé los cuerpos desde 1955 hasta los desnudos que aparecen al final y decidí incluir las flores para vincular esos mundos tan frágiles, tan perecederos", comenta. Asimismo afirma que si se abarcaban todos los temas de su pintura "iba a ser una barbaridad". "Hemos optado por esa reducción para que la obra quedara más completa", ha declarado.

La selección de 60 obras incluye pinturas, bocetos y esculturas reproducidas en su totalidad o a modo de detalle entre las que aparece también el estudio de trabajo del artista. "Fue la oportunidad de reproducir tan maravillosamente los dibujos del cuarto de baño o de las tres puertas", afirma López.

La obra incluye también un estuche en madera de arce que cuenta con una cubierta de vidrio en la que está grabada un boceto de la escultura La mujer de Coslada, así como una lámina giclée de Rosas de Ávila.

López afirma que el proyecto del libro, al principio, le parecía "desproporcionado" pero que ahora es "verdaderamente impresionante". "Si tienes el libro, tienes la obra del pintor, casi en mayor medida que si tienes el cuadro", ha añadido.

Sin embargo, revela que el proceso de reproducción ha entrañado "cierta dificultad" pues deseaba que el libro estuviese "bien hecho". "Me he puesto un poco pesado pero ha merecido la pena -ha admitido-. En mi pintura no escatimo esfuerzos".