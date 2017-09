Liam Gallagher: "Ni de coña va a producirse esa reunión de Oasis"

El cantante Liam Gallagher, que lideró Oasis junto a su hermano Noel Gallagher, ha vuelto a cortar todos los rumores en torno a un posible regreso de la banda británica de britpop. Lo ha hecho en declaraciones a la edición española de la revista "Esquire", cuya portada de octubre ocupa en exclusiva. "Ni de coña va a producirse esa reunión de Oasis", subrayó.

El menor de los Gallagher atendió a Esquire España en Londres y habló de su nuevo disco, de la relación con su hermano, sus proyectos futuros y de su polémica forma de ser. "Mientras no me toquen las pelotas, soy un buen tipo", sentenció el cantante de Mánchester, que acaba de publicar "As you were", disco en solitario sin la banda Beady Eye.