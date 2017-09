Chus Pato ingresa na Real Academia Galega como membro de número o sábado

A poetisa ourensana Chus Pato ingresará como membro de número na Real Academia Galega o próximo sábado nunha sesión extraordinaria e pública que terá lugar no IES Otero Pedrayo de Ourense, centro educativo do que foi alumna, a partir das 12. 00 horas. A escritora, que ocupará a cadeira que quedou vacante tras o pasamento do tamén escritor ourensán Xosé Fernández Ferreiro, lerá na sesión de recepción o discurso titulado Baixo o límite. O académico de número Francisco Fernández Rei será o encargado da resposta en nome da institución.

Coa entrada de Chus Pato na RAG (Ourense, 1955) incorpórase á institución unha das poéticas máis persoais e vangardistas da literatura actual. A súa é unha voz renovadora e rupturista que se caracteriza tamén por un fondo compromiso ético.

Recoñecida internacionalmente, foi traducida ao español, inglés, portugués, serbio, polaco, alemán, italiano ou árabe clásico, entre outros idiomas, e está presente en antoloxías internacionais como Poésie en Galice aujourd'hui (Sources, 1999), Las poetas de la búsqueda (Libros del Innombrable, 2002) New European poets (Graywolf Press, 2008), Poeti spagnoli contemporanei (Edizioni dell'Orso, 2008) ou To the wind our sails; Iris writers translate Galician poetry (Salmon Poetry, 2010).

Os versos de Secesión (2009) lidos na súa propia voz son, desde 2015, os primeiros en lingua galega que forman parte dos fondos sonoros da Woodberry Poetry Room da Universidade de Harvard. A autora foi tamén convidada aos festivais internacionais de poesía de Barcelona, Rosario, La Habana, Buenos Aires, Bratislava ou Rotterdam.

Os primeiros poemas de Chus Pato viron a luz na revista Escrita (1984) e parte da súa obra pode lerse tamén en revistas como Luzes de Galiza, Festa da palabra silenciada, Andaina e Clave Orión..., e en antoloxías e libros colectivos.

Urania (1991) foi o seu primeiro libro, ao que seguiron Heloísa (1994), Fascinio (1995), A ponte das poldras (1996) ou Nínive (1996), co que gañou o Premio Losada Diéguez en 1997. En 2009 mereceu o Premio da Crítica por Hordas de escritura (2008), co que volveu gañar o Losada Diéguez. Este título é parte da pentaloxía Decrúa (antes Método), iniciada no ano 2000 con m-Talá, e da que tamén forman parte Charenton (2003), Secesión (2009) e Carne de Leviatán (2013), polo que foi recoñecida co Premio da Irmandade do Libro como mellor autora do ano.

Presenza feminina

Coa entrada da poetisa, a Academia dará un paso máis a favor do aumento da representación feminina na institución, ademáis da próxima incorporación de Marina Mayoral, como académica de honra e cinco novas académicas correspondentes: Olga Castro, Helena González, Kirsty Hooper, Helena Villar y Helena Zernova.

Pato será, así mesmo, a sexta muller do plenario actual tras o falecemento de Xohana Torres o pasado 12 de setembro, xunto con Marilar Aleixandre, Rosario Álvarez, Fina Casalderrey, Margarita Leto e Luz Pozo.

"A Academia nútrese así con novas perspectivas desde distintos eidos do mundo da lingua e da cultura, e avanza tamén na necesaria e enriquecedora incorporación das mulleres á vida da institución", afirmou a institución nunha nota o pasado xullo, cando se fixo público o lugar da celebración.

O nomeamento xa se deu a coñecer o ano pasado, tras un pleno que se celebrou en novembro. Naquela ocasión, a RAG valorouna como unha figura "renovadora, rupturista cos modelos tradicionais". "A súa é unha das voces poéticas máis vangardistas e persoais da literatura contemporánea desde os anos oitenta do século pasado, recoñecida tanto en Galicia como máis alá das nosas fronteiras", engadiron.