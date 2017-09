Un libro contrasta aspectos clave de la crianza en humanos y demás mamíferos

El estudio de la maternidad y la crianza natural de los cachorros de otras especies de mamíferos pueden ayudar a entender mejor estos aspectos en los seres humanos, según los autores del libro "Pequeño mamífero. El cachorro humano y otros lactantes", publicado por la Editorial Planeta. El libro contrasta la opinión de dos expertos, el biólogo Miguel Delibes de Castro y el pediatra neonatólogo Adolfo Gómez Papí, sobre la crianza natural en los humanos y las miles de especies de mamíferos que existen en el mundo.

Según Gómez Papí, "cuando uno comprende el mundo de los mamíferos entiende por qué nuestro comportamiento innato es como es", pero aunque se pueda aprender de ellos, "hay comportamientos que no son en absoluto imitables y es mejor que no se haga".

Entre los numerosos detalles que aporta el libro, Gómez Papí ha destacado el infanticidio en determinadas especies, es decir, padres que matan a sus crías, el aspecto "que más me s'orprendió". "Yo me dedicó a salvar recién nacidos y me parece una locura que los propios padres puedan matarlos, pero cuando revisas la historia de la humanidad te das cuenta de que nosotros también hemos hecho muchas salvajadas de este tipo", ha recalcado.