La depresión se banaliza: la mitad de los españoles cree que se puede fingir

La apatía (43%) y la tristeza (38%) son los principales síntomas de la depresión para los españoles.Prácticamente ninguno señala de forma espontánea la dificultad de concentración, de atención, de memoria, en la toma de decisiones y planificación de actividades, a pesar de estos indicadores cognitivos son "nucleares" y los que más afectan a la vida social y laboral".

La depresión está estigmatizada, a pesar de ser la enfermedad mental más frecuente. De hecho, casi la mitad de los españoles cree que se puede fingir y uno de cada seis la relaciona con una personalidad inestable, mientras que el 49 % lo achaca a la debilidad de carácter. Son algunas de las conclusiones del estudio "¿Qué saben los españoles de la depresión?", elaborado por un grupo de expertos en salud mental y por la compañía farmacéutica Lundbeck en el que han participado 1.700 personas, mayores 18 años de todas las comunidades autónomas -incluida Galicia- entre finales de mayo y principios de junio, revela que aún hay un 14% de los ciudadanos que cree que no es una enfermedad.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 2,4 millones de personas padecen depresión en España: mujer, de entre 60 y 64 años, ama de casa y viuda, es el perfil más habitual.

No obstante, dos de cada diez dicen que padecen o han padecido este trastorno y, paradójicamente, un 35 % de estos se encuentran en el grupo de los que piensan que se puede fingir.Un dato "preocupante" que constata una visión "frívola" de la depresión, señaló el coordinador de la unidad de psiquiatría y profesor de la Universidad de las Islas Baleares, Miquel Roca. "Tenemos que trabajar para intentar diferenciar el cuadro depresivo de lo que no es una enfermedad. Hablamos de un cuadro grave, pero parte de la población no lo entiende como una patología sino como una respuesta no adaptativa", ha lamentado este psiquiatra.

¿Realmente la depresión se puede fingir? Según el doctor, a un clínico experimentado no es fácil engañarle, a pesar de que no existen pruebas diagnósticas en esta enfermedad.El doctor Guillermo Lahera, profesor de psiquiatría y psicología médica en la Universidad de Alcalá e investigador en el Cibersam, reconoce que en esta enfermedad hay un sobrediagnóstico y una sobremedicación, pero al mismo tiempo hay también "muchas personas con depresión que tienen grandes sufrimientos y no reciben un tratamiento eficaz".

"La banalización del término genera daños", ha subrayado este psiquiatra, quien ha incidido en que la depresión bien tratada se puede curar.

En ello coinciden el 93,5% de los encuestados, aunque para el 47% el profesional más adecuado para tratar a los pacientes es el psicólogo, seguido del psiquiatra (29%) y del médico de familia (7%). En el papel "fundamental" que juega el médico de familia en la promoción y prevención de la depresión ha incidido el doctor Vicente Gasull, coordinador del grupo de salud mental de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen).

Los trastornos mentales ocupan el 30 % de los problemas de salud atendidos en atención primaria.