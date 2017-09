Ingerir menos calorías retrasa la vejez

Limitar el consumo de calorías puede detener el 'reloj biológico' o retrasar el envejecimiento. Esa es, prácticamente, la idéntica conclusión a la que llegan dos estudios realizados a más de siete mil kilómetros de distancia.

Ayer mismo se publicó una investigación en Nature Communication firmada por investigadores de EE UU -muchos de ellos de la Escuela de Medicina Lewis Katz de la Universidad Temple- que pone de manifiesto que reducir le ingesta calórica detiene el envejecimiento. Fue realizado en ratones, monos rhesus y seres humanos. Los científicos plantearon una dieta con un 30% de restricción calórica a 22 monos. Y comprobaron que, a la edad de 30 años, estos animales eran 7 años biológicamente más jóvenes que los que no tuvieron dicha 'dieta'. Pero el estudio llega aún más lejos: los expertos observaron mayores efectos en ratones de 2,7 a 3,2 años de edad expuestos a una restricción calórica del 40% desde pocos meses después de nacer. Es decir, la restricción calórica frena el "reloj epigenético", una medida del envejecimiento biológico. Muchas investigaciones habían demostrado ya que, en muchas especies, desde gusanos a ratones y primates, la restricción calórica conduce a una prolongación de la vida útil. Ahora, este nuevo estudio va un paso más lejos al vincular la vida útil al reloj epigenético y demostrar que este reloj es un biomarcador útil para estudiar el envejecimiento.

Pero también otro grupo de investigadores de la Universidade de São Paulo publicó en la revista Cell Reports este martes los datos de una investigación en ratones con una dieta restringida -con alimentación nutritiva, pero sin excesos- que demostró que esa menor ingesta calórica estimuló el crecimiento del pelo y tener tres veces más vasos sanguíneos en su piel. Esos cambios, relacionados con el aumento en las células madre de la piel, le ayudarían a preservarla de los efectos del envejecimiento, según apunta la profesora de Bioquímica y autora del estudio, Alicia J. Kowaltowski. El pelaje de los mamíferos roedores también era más grueso y largo. "La restricción calórica es la intervención más eficaz conocida para mejorar la vida útil, pero su efecto sobre la piel es poco conocido", abundan en su investigación los doctores.

Además del aumento de la vida útil, una dieta restringida en calorías ya se había asociado con una larga lista de beneficios para la salud, desde la reducción de la resistencia a la insulina al retraso de la aparición del cáncer o los trastornos cardiovasculares. Pero sus efectos sobre la piel habían sido poco estudiados.

Pero, ¿realmente está tan claro?Algunos expertos sostienen que esta práctica -reducir la ingesta y, por tanto, las calorías, pero sin caer en la malnutrición-, puede incluso prologar la vida en personas No obstante, este fenómeno ha sido objeto de debate entre los expertos. Consultado sobre las evidencias que pudieran afectar a seres humanos, el genetista gallego Ángel Carracedo alude a más estudios que avalan prácticamente lo mismo.t "Trabajos importantes en C. elegans [modelo para diversos estudios genéticos] muestran que la limitación de ingesta calórica aumenta la duración de la vida por dos vías: según la limitación sea crónica o aguda, no detienen el envejecimiento pero lo retrasan", explica el experto.

Y es que algunas enfermedades como el cáncer o las enfermedades neurodegenerativas se han asociado con un aumento de la edad epigenética del tejido afectado.